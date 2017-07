Kirchen-Hausen/Geisingen Kirchen-Hausener Dorfladen-Pläne wecken viel Interesse

Über einhundert Bürger informieren sich bei Expertenvortrag in Kirchen-Hausen.

Nach der Informationsveranstaltung am Mittwochabend bestehen gute Aussichten, das Thema „Bürgerladen in Kirchen-Hausen“ zielstrebig voranzubringen. Weit über hundert Personen waren in die Kirchtalhalle gekommen, um sich von der Idee des Ortschaftsrates, wieder zu einer örtlichen Nahversorgung zu kommen, ein Bild machen zu können. Ortsvorsteher Christoph Moritz konnte zum Schluss des Abends ein „großes Interesse“ der Bevölkerung an dem Projekt bilanzieren und kündigte an, in den kommenden Wochen die Dorfladenidee weiter zu verfolgen mit dem Ziel, diese möglichst zu einem guten Abschluss zu bringen.

Um den Bestand eines Dorfladens nachhaltig zu sichern, hielt man in den Überlegungen eine professionelle Beratung für wichtig. In einem über einstündigen Referat gab deshalb Fachberater Wolfgang Gröll, der bundesweit schon 200 derartige Projekte begleitet hat, einen umfassenden Überblick über die Thematik. Zur aktuellen Lebensmittelhandelsstruktur gab er die Prognose: "Die Dorfläden werden Teil unserer zukünftigen Welt sein“. Er überraschte mit seiner Feststellung: „Die Dorfläden können preislich mit den Discountern mithalten, wobei qualitätsorientierten Preisvergleichen große Bedeutung zukommt“.

Die Stärke der Dorfläden sieht der Experte bei kurzen Wegen und vor allem im Angebot regionaler Qualitätsprodukte mit einer abwechslungsreichen Geschmacksvielfalt und dem steigenden Serviceanspruch. Wichtig ist die Frische der Waren. „Morgens noch im Boden, vormittags bereits im Laden“, so seine Devise. Dennoch hat die Preisattraktivität einen hohen Stellenwert. Neuerdings gibt es auch die Bestellung im Internet. Dorfläden bieten wohnortnahe Arbeitsplätze und Wertschöpfungsmöglichkeiten für Landwirte.

Wenngleich mit dem Konzept keine Gewinnmaximierung angestrebt werde, sei die Pleiterate sehr gering. An Hand vieler Beispiele machte der Referent deutlich, wie Dorfläden erfolgreich betrieben werden können. Selbst in einem Dorf bei Tettnang mit 165 Einwohnern kann der Laden bestehen. „Auch in geringer Entfernung zu Discountern behaupten sich die Dorfläden", erklärte der Referent.

Grundsortiment nötig

Dennoch wurde in dem Vortrag nicht verhehlt, dass der erfolgreiche Betrieb eines Dorfladens großer Anstrengungen bedarf. Notwendig ist ein Grundsortiment. Vergesskäufe sind zwar wichtig, reichen jedoch nicht zum Überleben aus. Erforderlich ist es bei engagiertem Personal das Geschäft mit Dienst- und Serviceleistungen der verschiedensten Art zu kombinieren. Gut ankommen Dorfläden mit Kaffeeecke und Stammtische als örtliche Treffpunkte, um ein Schwätzchen zu halten.

Die Fragerunde verdeutlichte, dass sich die Anwesenden gedanklich mit einem solchen Projekt identifizierten. Zur Rechtsform empfahl der Referent eine Bürgergemeinschaft als stille Gesellschaft. Das benötigte Kapital sollte neben Krediten mindestens zur Hälfte durch einmalige Einlagen in einer Größenordnung von etwa 300 Euro erbracht werden. Hierauf würde sich auch die Haftung beschränken. Andauernde Zuschüsse sind nicht hilfreich.

Der Dorfladen

Ob ein Dorfladen finanziell gestemmt werden kann, setzt eine Machbarkeitsstudie voraus. In die Umsetzungsphase wird nur eingetreten, wenn keine denkbaren Risiken gesehen werden. Für den operativen Bereich sind von Beginn an bezahlte Mitarbeiter notwendig. Die Öffnungszeiten würden nach einer Bürgerumfrage und die Größe der Verkaufsfläche konzeptorientiert festgelegt. Sie dürfte zwischen 150 und 250 Quadratmeter liegen. Neben dem Geschäftsführer würden sich ein Beirat um das Projekt kümmern. Interessenten für ein Mitwirken in dem folgenden Entwicklungsprozess konnten sich bei der Veranstaltung bereits in Listen eintragen. (wf)