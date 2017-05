Kirchen-Hausen Kirchen-Hausener Dorffest als beliebtes Wanderziel

40. Auflage in Kirchen-Hausen startet mit vielen Vatertagsausflüglern und buntem Unterhaltungsangebot.

Das 40. Dorffest startete passend zum Eintritt ins Schwabenalter mit herrlichem Festwetter. Das Fest war dadurch Anlaufstelle vieler Wanderer, Traktorgefährte und Radfahrer.

Der Festbetrieb begann allmählich am Vormittag des Vatertags und den ganzen Tag über war reger Festbetrieb, gegen Abend trafen immer mehr Wandergruppen ein, so dass das Dorffest einen gelungenen Auftakt verzeichnen konnte. Die Bläserjugend und die Helfer des Musikvereins gaben sich erneut viel Mühe, die Festbesucher entsprechend zu bewirten und mit Speisen und Getränken zu versorgen. Essen und Trinken ist die eine Seite des Dorffestes für die Besucher, die musikalische Unterhaltung der Gäste die andere. Die Musiker aus Saig sowie aus Grimmelshofen und die Bläserjugend des Musikervereins zeichneten hierfür verantwortlich, am Abend waren es die Traumtänzer, die die Besucher unterhielten. Bei der Bläserjugend waren etliche der Jüngsten zum ersten Mal als Akteure auf der Bühne, worauf sie sich riesig freuten.

Am heutigen Freitag geht es am Abend weiter ab 19.30 Uhr mit Wurstsalat-Flatrate und dazu gibt es auf der Bühne musikalische Unterhaltung durch die Musikkapellen aus Möhringen, Ehingen, Mahlspüren und Weiterdingen.

Am Samstagabend ist ab 19.30 Uhr Traktorvorglühen und Training für das Rasenmähertraktorrennen am Sonntag, außerdem Geschicklichkeitsfahren mit dem Wildcart des Musikvereins. Ab 20 Uhr spielen im Zelt die Shadoogies.

Am Sonntag, 28. Mai, startet das Fest ab 11.30 Uhr, musikalisch mit dem Musikverein Zimmern und Renfrizhausen, gleichzeitig mit dem Rasenmähertraktorrennen.