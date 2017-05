Geisingen/Kirchen-Hausen Kirchen-Hausener Bläserklasse stellt sich vor

Schüler erlernen erfolgreich Instrument an Grundschulen im Unterricht. Klassen in Geisingen und Kirchen-Hausen etabliert.

Kinder sind für Musik offen und jederzeit zu haben. Schon als Babys lauschen sie einem Instrument oder einem Lied. Was liegt näher, Kinder so früh wie möglich für ein Instrument zu begeistern? Neben einer musikalischen Früherziehung oder dem Musikgarten ist eine der nächsten Stufen die Bläserklasse, die seit zweieinhalb Jahren an den Grundschulen Geisingen und Kirchen-Hausen angeboten wird. Der Dirigent von Kirchen-Hausen, Ferenc Guti, hatte die Idee zusammen mit dem damaligen Vorsitzenden Engelbert Zürcher, eine solche Bläserklasse einzurichten. Er hatte schon in anderen Gemeinden und an anderen Schulen sehr gute Erfahrungen mit den Bläserklassen gemacht. Da der Musikverein Kirchen-Hausen die Nachwuchsausbildung über die Bläserschule übernimmt, lag es auf der Hand, dort nachzufragen, wobei man offene Türen einrannte. Zum Schuljahresbeginn 2015/2017 starteten dann an beiden Schulen die ersten Bläserklassen mit Schülern der Klassen zwei und drei. Sie erhalten zwei Jahre Unterricht, und werden dann auf Wunsch alle in der Bläserschule weiter ausgebildet. Zwei Jahre dauert das Projekt, dann beginnt es von neuem.

Ferenc Guti, der zusammen mit Antal Fenyvesi die Kinder ausbildet, hat nun gut sechs Monate nach dem Start des zweiten Kurses zu einem Vorspiel eingeladen, um bei anderen Schülern auch Appetit darauf zu wecken, ein Instrument zu erlernen. An der Kirchen-Hausener Grundschule werden Schüler aus Kirchen-Hausen und aus Aulfingen unterrichtet, nicht nur in Lesen und Schreiben, sondern auch an einem Blasmusikinstrument. "Alle Schüler haben im September bei Null angefangen und musizieren schon einige kleine Stücke", so Guti. Musik erfreut nicht nur die Mitmenschen, sondern fördert auch erheblich und positiv die Entwicklung der Kinder. „Solche Auftritte und die Begeisterung der Kinder machen Hoffnung auf Musikernachwuchs“, betont Guti, der auch den Musikverein und die Bläserjugend Kirchen-Hausen dirigiert.

"Die meisten Kinder des ersten Kurses sind bei ihrem Hobby geblieben und werden demnächst das Juniorabzeichen ablegen, danach folgen die weitere Ausbildung und Aufnahme in die Bläserjugend", wie Marcel Elsässer vom Vorstandsteam berichtet. Die 13 Kinder, acht aus Kirchen-Hausen und fünf aus Aulfingen, bekamen von den anderen Schülern der Grundschule für ihren Auftritt viel Beifall und haben sicher den einen oder anderen Mitschüler dazu animiert, auch zu musizieren. Hierfür gibt es in der Region viele Möglichkeiten, neben der Bläserklasse, die allerdings keine neuen Kinder mehr aufnimmt, eben die Bläserschule.

Musikerausbildung

An den Grundschulen Geisingen und Kirchen-Hausen gibt es seit zweieinhalb Jahren Bläserklassen, es gibt auch die Möglichkeit außerhalb der Bläserklassen ein Instrument bei der Bläserschule zu erlernen. Dies geht aber dann nicht wie bei den Bläserklassen während des Unterrichtes. Ansprechpartner sind die Bläserschule oder die jeweiligen Dirigenten und Jugendwarte der Musikvereine der Region. (ph)

