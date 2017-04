Seiner Zerstörungswut freien Lauf gelassen hat ein Unbekannter in Geisingen. Er hat beträchtlichen Schaden an einem Auto angerichtet.

In der Nacht zum Dienstag hat ein bislang unbekannter Täter an der Dekan-Hornung-Straße einen Mercedes zerkratzt. Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf 5000 Euro geschätzt. Der Täter ritzte mit spitzem Gegenstand an beiden Fahrzeugseiten und auf der Motorhaube Kratzer in den Lack.