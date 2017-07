Geisingen Internationaler Damenfußball in Geisingen mit dem SC Freiburg

Beim Fußballtriathlon des SV Geisingen spielten zwei Erstligisten gegeneinander: die Damen des SC Freiburg gegen die Damenmannschaft des FFC Fairfesta Vorderland aus Vorarlberg

Der Triathlon des SV Geisingen hatte am Samstag noch einen besonderen fußballerischen Leckerbissen parat. Zwei Erstligisten trafen in einem Freundschaftsspiel aufeinander und brachten Länderspielatmosphäre mit. Die Damen des SC Freiburg, die in der ersten Damenbundesliga spielen, und die Damenmannschaft des FFC Fairfesta Vorderland aus dem österreichischen Vorarlberg, die den Aufstieg in die dortige erste Liga in diesem Jahr erreicht haben.

Eine Art Länderspiel und Werbung für den Damen- und Mädchenfußball also, was aber auch eine größere Zuschauerkulisse verdient gehabt hätte. Kurzfristig kamen die Vorarlberger Fußballerinnen zu diesem Freundschaftsspiel gegen die Breisgauer, die sich eigentlich den Hegauer FV als Gegner geplant hatte. Der fiel kurzfristig aus und konnte ebenso kurzfristig die Mannschaft aus Vorarlberg hierfür gewinnen.

Das Spiel endete 5:1 für die Breisgauer, die vier Tore in der ersten Hälfte erzielten. In den ersten zehn Minuten sah es eher umgekehrt aus, die Stürmerinnen des FFC Vorderland hatten nur den Freiburger Kasten im Visier, doch dann drehten die Freiburgerinnen den Spieß um. Das 1:0 erzielte Torjägerin Julia Simic in der 25. Spielminute, weitere drei Treffen sollten noch folgen, der vierte in der 45. Minute.

Das Wetter hielt noch einige Zeit der ersten Hälfte, zehn Minuten Regen und nach der Pause hatte sich der Regen verzogen. Die Freiburger Managerin Birgit Bauer überreichte Ralf Jauch vom Vorstand des SV einen Wimpel mit allen Unterschriften der Spielerinnen. Bevor jedoch das hochkarätige Spiel begann, herrschte bei knapp 30 Buben und Mädchen Aufregung. Sie durften die Spielerinnen und das Schiedsrichtergespann um Sandro Pinna auf den Platz begleiten.

In der zweiten Halbzeit konnten die Freiburgerinnen einen Gang zurückschalten, die Damen aus Vorarlberg erzielten noch den Anschlußtreffer, wobei diese Mannschaft aus vielen jungen Spielerinnen bestand.

Vor diesem Spiel stand am Samstag wie auch am Freitag der Triathlon an, ein fußballerischer Dreikampf bestehend aus einem Kleinfeldturnier, den Riesentorwandschießen und dem Fußballgolf. Am Freitag mit den Alten Herren-Mannschaften aus der Region, am Samstag mit Vereins -und Stammtischmannschaften wobei hier die Zahl der Mannschaften im Gegensatz zu den Vorjahren abgenommen haben und man seitens des SV auch schon mehr Zuschauer und Besucher zählte. Vielleicht war diese Veranstaltung zu nahe am Straßenfest. Am Sonntag dagegen füllte sich das Areal wieder mit dem Triathlon der Kinder- und Jugendmannschaften die immer genügend Fans und Begleiter mitbringen.

13. Kicker-Triathlon

