Geisingen Interesse an Geisinger Pflegetag wird mit Ballonfahrt belohnt

Benjeta Dollci aus Leipferdingen gewinnt bei Wettbewerb der Geisinger Altenpflegeschule.

Für Benjeta Dollci aus Leipferdingen läuft es gerade ganz gut: Sie hat beim Pflegeheim Haus Wartenberg in Geisingen eine Fahrt im Heißluftballon gewonnen und hat dazu auch noch seit ein paar Tagen ihren Realschulabschluss frisch in der Tasche. Den Preis hat sie beim Pflegetag Ende März gewonnen, weil sie an einem Luftballon-Wettbewerb mitmachte. Ihr Ballon und der von Kim Vacca aus Tuttlingen flogen ziemlich weit: Einer landete in Hegne auf einem Campingplatz und einer wurde in Güttingen in der Schweiz in einer Obstanlage aufgefunden und zurück geschickt nach Geisingen ans Pflegeheim.

Die beiden Schülerinnen, die mit ihren Schulklassen an einem Schnupperkurs zum Beruf Altenpflege in Geisingen teilgenommen hatten, dürfen nun auf eine spannende Ballonfahrt „in die Luft gehen“ und sich ihre Heimatregion einmal von oben ansehen: Den Ballon wird Richard Bölling, Profi im Heißluftballon-Sport aus Brigachtal, lenken. Für die Schülerinnen bedeutet die Fahrt, deren Termin bislang noch nicht feststeht, Heimatkunde von oben und ein gewisses Prickeln, wenn sich das Gefährt in die Lüfte hebt und nachher wieder problemlos landet. Einen weiteren Preis hat Marina Martin aus Bräunlingen beim Aktionstag Pflege gewonnen: Sie bekommt einen Gutschein für einen Einkauf im Mediamarkt.

Schulklassen mit rund 80 Schülerinnen und Schülern aus Immendingen, von der Tuttlinger Fritz-Erler-Schule oder den Kaufmännischen und Hauswirtschaftlichen Schulen in Donaueschingen hatten im Frühjahr die Gelegenheit genutzt, sich bei einer beruflichen Orientierung auch über die Pflegeberufe zu informieren. Beim Besuch des Alten- und Pflegeheims Haus Wartenberg in Geisingen bekamen die Schüler Einblicke in das Berufsbild der Altenpflege.

Einige Interessenten wollen nun an einem Pflegepraktikum teilnehmen, um sich auch in der Arbeitspraxis näher über ein verantwortungsbewusstes und zunehmend gefragtes Arbeitsgebiet zu informieren: Immerhin hat die Pflege sichere Zukunftschancen zu bieten, wenn auch Altenpflegekräfte mit weiter steigenden Anforderungen rechnen müssen.

Die Altenpflegeschule Geisingen bildet Altenpfleger und Altenpflegerinnen in Theorie und Praxis aus, drei Jahre dauert die Ausbildung bis zum staatlichen Examen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Altenpflegehelfer und Altenpflegehelferin zu lernen. Das dauert ein Jahr.

Informationen im Internet: