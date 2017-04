Geisingen In den Geisinger Kirchen wird Ostern gefeiert

In der ganzen Region Geisingen gibt es viele Gottesdienste an den Feiertagen.

Die Osterwoche ist für die Pfarrer, Messner, Ministranten sowie Lektoren eine Woche mit vielen Terminen. Kaum ein Tag ohne Gottesdienst oder entsprechende liturgischen Terminen. Am Gründonnerstag, 13. April, ist um 18.30 Uhr in Geisingen eine Abendmahlmesse für die gesamte Seelsorgeeinheit Kirchtal-Donau mit allen Erstkommunikanten der Seelsorgeeinheit. Um 20 Uhr ist in Geisingen eine Andacht zum Gründonnerstag, gestaltet von der Frauengemeinschaft. Am Karfreitag ist um zehn Uhr in Gutmadingen ein Karfreitagsgottesdienst. Um 15 Uhr ist in Geisingen die Karfreitagsliturgie für die Seelsorgeeinheit, mitgestaltet vom Kirchenchor Geisingen. Kreuzwegandachten sind ebenfalls um 15 Uhr in Aulfingen und Leipferdingen, die vom Kirchenchor und in Kirchen-Hausen die von der Frauengemeinschaft mitgestaltet werden.

Am Karsamstag ist um 20 Uhr in Geisingen die Segnung des Feuers und die Bereitung der Osterkerze, ökumenisch für die katholische und evangelische Kirche. Nach der Segnung der Osterkerze sind getrennte Liturgien. Die Osternachtsfeier in Geisingen wird vom Kirchenchor umrahmt, anschließend ist gemütliches Beisammensein am Osterfeuer bei Wein und Zopf. In Kirchen-Hausen ist um 20.15 Uhr eine Wort-Gottes-Feier.

Am Ostersonntag ist um 8.30 Uhr in Gutmadingen und um 10 Uhr in Kirchen-Hausen das Hochfest der Auferstehung des Herrn, am Ostermontag, 17. April, um 8.30 Uhr in Aulfingen und um zehn Uhr in Leipferdingen, die Kirchenchöre umrahmen die Feiern. In der Filialkirche Hintschingen ist am Ostermontag um neun Uhr ein Emmausgang. In Geisingen sind am Ostersonntag und Ostermontag keine Gottesdienste in der katholischen Kirche.

Die evangelische Kirchengemeinde lädt am Gründonnerstag, 13. April, um 17.30 Uhr zum Gottesdienst mit Abendmahl, in die Markuskirche, und um 19 Uhr zum Gottesdienst mit Abendmahl und einem gemeinsamen Abendessen in den Gemeindesaal ein. Am Karfreitag, 14. April, ist um neun Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, am Karsamstag beginnt die Osternacht am Osterfeuer bei der katholischen Kirche, anschließend ist die Liturgie in der Markuskirche. Am Ostersonntag findet um neun Uhr ein Gottesdienst mit Taufe in der Markuskirche und gleichzeitig im Gemeindehaus eine Kinderkirche statt. Am Ostermontag, 17. April, ist in Geisingen um zehn Uhr Emmausgang.