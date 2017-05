Kirchen-Hausen In Kirchen-Hausen auf dem Rasenmähertraktor zum Sieg

Thomas Braun gewinnt viertes Rennen im Geisinger Ortsteil. 40. Dorffest endet mit einem rasanten Höhepunkt.

Das 40. Dorffest des Musikvereins Kirchen-Hausen ging am Sonntag mit einem sehenswerten Höhepunkt zu Ende, dem vierten Rasenmähertraktorrennen. Da lieferten sich in der sogenannten offenen Klasse die teilweise mit 160 PS starken Motoren bestückten Rasentraktor-Fahrgestellen ein heißes Rennen. Aber nicht alle kamen ins Ziel, für manche war in den Vorrunden, für einige schon nach wenigen Runden Ende. Kolbenfresser, gebrochene Schweißnähte und andere Technikdefekte bremsten den einen oder anderen Piloten. Und auch im Finale gab es ein Duell von Klara Braun gegen ihren Vater Thomas Braun, in Runde sieben von 20 brach bei Klara jedoch eine Schraube am Vorderrad ihres Renners, so dass Schluss war. In den sieben Runden war sie Thomas Braun immer auf den Fersen, besser gesagt am Hinterrad.

Ein Fahrer wollte mit seinem PS-Boliden noch eine Ehrenrunde drehen, die gehörig schief ging, er überschlug sich vor lauter Kraft. Passiert ist dem Fahrer so gut wie nichts. „Dies sind immer die Momente, in denen ich mein Mikrofon verkrampft halte und auf den Daumen des Fahrers warte“, betonte Jeanette Marquardt, die zusammen mit Marcel Elsässer den Musikverein führt und beim Rennen voll eingebunden ist. Sie moderiert, während Marcel mehr im technischen Bereich tätig ist, seine eigenen Traktoren wartet und damit teilnimmt, aber auch den vom Musikverein bereitgestellten Wild-Cat einsatzfähig hält. Damit durfte an der Endrunde sogar in der offenen Klasse teilnehmen, wer am Samstag mit dem Wild-Cat die beste Geschicklichkeitsrunde gefahren ist. Der Kirchen-Hausener Jugendliche Jonas Stihl war der Glückliche, er wurde sogar Dritter in der Endplatzierung, hatte den zweiten Platz aufgrund von Ausfällen sogar noch in der Hand.

Monatelang Boliden vorbereitet

Die Feuerwehr Kirchen-Hausen wie auch das DRK Geisingen waren beim Rasenmähertraktorrennen im Einsatz, beide mehr oder weniger nur zur Vorsorge. Jeanette Marquardt dankte den beiden Hilfsorganisationen für ihren Einsatz bei der Veranstaltung.

Schon am Samstagabend war freies Training für die Serienklasse wie auch für die offene Klasse. In der Serienklasse gab es wenig Ausfälle, hier musste lediglich das Mähwerk abgebaut werden, technische Veränderungen am Motor waren nicht erlaubt. Anders bei der offenen Klasse, dort wird teilweise monatelang geschraubt und geschweißt.

Das 40. Dorffest des Musikvereins ging am Sonntag bei hochsommerlichen Temperaturen und vielen Besuchern trotz der hochkarätigen Festkonkurrenz in Pfohren zu Ende. Am Sonntag noch einmal mit musikalischer Unterhaltung mit den Musikern aus Zimmern und Renfrizhausen. Das Rasentraktorrennen wurde vom Südwestrundfunk mehrfach aufgezeichnet, sowohl mit einer üblichen tragbaren TV-Kamera wie auch mit zahlreichen kleinen Kameras, die an den Helmen wie auch an den Traktoren von drei Teilnehmern angebracht waren. Die Aufnahmen aus jeder Perspektive werden in der Landesschau am Dienstagabend, 30. Mai, um 18.45 Uhr zu sehen sein.

Die Platzierungen

Das Rasenmähertraktorrennen findet in Kirchen-Hausen alle zwei Jahre statt, zweimal hat der Jugendclub und nun zweimal der Musikverein das Rennen organisiert. Den ersten Platz belegte in der offenen Klasse Thomas Braun, Zweiter Nicolau Hetzel, Dritter Jonas Stihl, Vierte Klara Braun, gefolgt von Frank Beeske, Florian Winter und Marcel Elsässer. In der Serienklasse wurde Nadine Kiefer Siegerin, gefolgt von Uwe Marquardt, Christian Rudolf, Lukas Erlenbach, Johann Frank und Lukas Burgy. (ph)