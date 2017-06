Geisingen In Geisingen auf den Spuren Martin Luthers

Pfarrer Frank Banse aus Schwenningen erzählt in Geisingen bei einem Glas Wein aus dem Leben des Reformators.

500 Jahre Luther und 60 Jahre Markuskirche werden in Geisingen gefeiert. In diesem Jahr feiern die Gemeindeglieder der evangelischen Kirchengemeinde zwei Jubiläen. Aus diesem Anlass lud das Pfarrerehepaar Thomas Gerold und Silke Gerold-Bauer zu einigen Vorträgen ein. Vier fanden bereits statt, bei denen Thomas Gerold Referent war. Für die nächste Veranstaltung hat sich die evangelische Kirchengemeinde etwas Besonderes einfallen lassen.

Der fünfte Vortrag am Freitag, 30. Juni, hat das Leben von Martin Luther zum Inhalt. Der inzwischen pensionierte Pfarrer Frank Banse aus Schwenningen erzählt aus dem Leben von Martin Luther bei einem Glas Wein. Nach einem Zitat von Luther „Darf unser Herr Gott gute große Hechte, auch guten Rheinwein schaffen, so darf ich sie wohl auch essen und trinken“. Hecht gibt es nicht am nächsten Freitag, dafür wird Weinfachmann Jürgen Hess aus Schwenningen passend zu den jeweiligen Lebenssituationen des Reformators, die von Pfarrer Banse dargestellt werden, Wein kredenzen. Sicher wird an diesem Abend beim Wein ein weiterer Spruch Luthers in die Tat umgesetzt: „Man solle den Gästen einen guten Trunk geben, damit sie fröhlich werden; denn die heilige Schrift sagt, das Brot stärkt das Herz des Menschen und der Wein aber macht es froh“.

Die Veranstaltung, zu der alle Interessenten eingeladen sind, beginnt um 19 Uhr im Gemeindehaus, der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. 60 Jahre Markuskirche wird am 24. September gefeiert.