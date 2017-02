Kirchen-Hausen Immensitzbrücke: 450 Fahrer sind viel zu schnell

Über 450 teils gravierende Verstöße bei einer Radarkontrolle auf auf der Autobahn im Baustellenbereich der Immensitzbrücke meldet die Polizei. Der schnellste Raser war mit Tempo 161 unterwegs.

Beamte der Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Konstanz haben am Dienstag, zwischen 9.45 und 13 Uhr, im Baustellenbereich der Immensitzbrücke auf der Bundesautobahn A81 Temposmessungen in Fahrtrichtung Stuttgart durchgeführt. In dieser Zeit passierten über 2200 Fahrzeuge den auf 80 Kilometer pro Stunde reduzierten Geschwindigkeitsbereich der Baustelle.



Von diesen Fahrzeugen fuhren insgesamt 423 Fahrer – dies entspricht über 19 Prozent – schneller als 94 Kilometer pro Stunde. 31 Fahrer waren mit einer Geschwindigkeit von über 115 Kilometer pro Stunde unterwegs, sodass deren Verstöße neben einer Geldbuße zusätzlich mit einem Fahrverbot geahndet wird. Die von den Beamten am höchsten gemessene Geschwindigkeit betrug 161 Kilometer pro Stunde.