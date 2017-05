Immendingen Immendinger Flüchtlinge gewinnen Videowettbewerb

Vorbereitungsklasse erhält einen 1000-Euro-Preis. Teilspende für Clowns-Auftritt bei Immendinger Grundschülern.

Einen spaßigen Nachmittag mit den beiden Clowns Knubbel und Paul haben am Dienstag die Kinder der Klassen eins bis vier der Immendinger Schlossschule erlebt. Zu verdanken hatten sie das Vergnügen der einstigen, aus 21 Kindern und jungen Erwachsenen bestehenden Vorbereitungsklasse an der Reischach-Realschule. Diese Schüler, von Realschullehrer Dirk Stecker (43) unterrichtet, lebten zu Beginn alle noch in der Gemeinschaftsunterkunft an der Immendinger Max-Eyth-Straße. Der Klasse ist es im letzten Jahr gelungen, bei einem Videowettbewerb der "Stiftung gegen Rassismus" für ihre drei Videos 1000 Euro zu gewinnen. Einen Teil des Preisgeldes stifteten sie für den Clowns-Nachmittag der Grundschüler.

Erfolg bei Videowettbewerb: Dabei handelte es sich um einen Videowettbewerb unter dem Motto: "Aus meiner Sicht". Die Schüler verwendeten dazu Videomaterial, das Dirk Stecker vom ersten Tag an in der Klasse immer wieder erstellte, in dem er Teile des Unterrichts filmte. Außerdem drehten sie eigene Sequenzen. Die drei eingereichten Videos hatten die Titel "Schule in Deutschland", "Eine andere Sicht" und "VKL Klasse". Dirk Stecker: "Zu unserer großen Freude waren wir unter den Gruppengewinnern des Wettbewerbs und gewannen eine Veranstaltung im Wert von 1000 Euro." Die Flüchtlingskinder haben daraufhin mit einem Teil des Geldes ihre Eltern ins Pfarrheim Immendingen eingeladen. Dort konnten sie die drei Filme präsentieren. Zusätzlich wurde mit einem Teil des Preisgeldes für alle Pizza gestiftet.

Clowns-Auftritt gespendet: Mit dem anderen Teil des Geldes wollten die Flüchtlinge den Kindern der Gemeinde Immendingen etwas Gutes tun. So kam man auf die Idee, ein Clown-Duo für die Grundschüler zu engagieren. Dieses Clown-Duo hatte schon in der einstigen Bedarfsorientierten Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge (BEA) in der Immendinger Kaserne einen Auftritt gezeigt, der sehr gut ankam. Gemeinsam mit Miriam Ketterer, Ehrenamtskoordinatorin der Immendinger Flüchtlingshilfe und Pädagogische Assistentin an der Realschule, wurde beschlossen, das Duo nochmals zu engagieren.

Schüler kommen zurück: Am Dienstagnachmittag hatten die Grundschüler nun großen Spaß mit den Clowns Knubbel und Paul. Für den Auftritt kehrten auch noch einmal einige der Schüler aus der Vorbereitungsklasse zurück, die mittlerweile ihre Anerkennung haben und in Wohnungen im übrigen Landkreisgebiet leben. Die Vorbereitungsklasse ist laut Dirk Stecker inzwischen nicht mehr so groß wie einst. Rund zehn Flüchtlings- und Migrantenkinder besuchen sie noch.

Die Vorbereitungsklasse an der Reischach-Realschule bestand vor rund einem Jahr noch ausschließlich aus Flüchtlingskindern, die in der Gemeinschaftsunterkunft Max-Eyth-Straße in Immendingen lebten und aus Afghanistan, Syrien und dem Irak stammten. Zu Beginn waren es 21 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Derzeit hat die Klasse noch rund zehn Schüler, etwa die Hälfte sind immer noch Flüchtlingskinder. Der andere Teil besteht aus Zuwanderer-Kindern aus Russland, der Ukraine, Bulgarien und Albanien. (feu)