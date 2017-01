Geisingen Hundehaufen weiter ein Geisinger Ärgernis

Geisinger Gemeinderat diskutiert Möglichkeiten, mit denen „Hundekot-Sündern“ beizukommen ist.

Ein im wahrsten Sinne des Wortes stinkend-glitschiges Thema brachte Aulfingens Ortsvorsteher Uwe Fröhlin (FW/FDP) jüngst im Gemeinderat zur Sprache. Man solle sich seitens Stadtverwaltung und Gemeinderat Gedanken darüber machen, ob und wenn ja mit welchen Maßnahmen man Hundebesitzer, die die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner nicht vorschriftsgemäß beseitigen, stärker als bislang in die Pflicht nehmen könne. Das Problem stinke zum Himmel und werde spätestens bei der Schneeschmelze im Frühjahr ganz besonders deutlich zutage treten. Fröhlin verwies darauf, dass Städte wie Tuttlingen und Bad Dürrheim dazu übergegangen seien, Bußgelder auszusprechen und vom kommunalen Ordnungsdienst eintreiben zu lassen.

Anders als Geisingen, das über keinen kommunalen Ordnungsdienst verfüge, könnten die genannten Städte sich den nicht zu unterschätzenden personellen und finanziellen Aufwand für die Kontrolle und Durchsetzung derartiger „Anti-Hundekot-Maßnahmen“ erlauben, gab Bürgermeister Walter Hengstler zu bedenken. Auch von einer ins Gespräch gebrachten Erhöhung der Hundesteuer riet Hengstler ab. Zum einen wären davon alle Hundebesitzer – und damit auch diejenigen, die die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner korrekt entsorgten – betroffen. Zum anderen könne das auf Seiten der Kot-Sünder eine Jetzt-erst-recht-Haltung generieren, frei nach dem Motto „Wenn ich schon mehr bezahlen muss, lasse ich die Hinterlassenschaften erst recht liegen“.

CDU-Fraktionschef Hubert Seger und SPD-Fraktionssprecherin Ulrike Benz empfahlen, das Thema auf der persönlichen Ebene anzugehen. „Insbesondere in den Ortsteilen kennt man doch seine Pappenheimer und kann sie direkt ansprechen“, meinte Seger. Auch wenn es erfahrungsgemäß mehr als schwierig sei, effektvoll auf die „schwarzen Schafe“ einzuwirken, sei die direkte Ansprache das einzig Erfolg versprechende Mittel, so Benz. Angelika Hötzer (Aktive Bürger) empfahl, im Mitteilungsblatt regelmäßig Appelle an die Hundebesitzer zu veröffentlichen. Christoph Moriz (CDU) regte an, dem Beispiel der Landwirte zu folgen und an besonders neuralgischen Stellen Plakate anzubringen. In Abwandlung der von den Landwirten entlang ihrer Felder genutzten Plakate, könne ein entsprechend visualisierter Leitsatz „Würden Sie auf Ihren Spazierweg koten?“ lauten, veranschaulichte Moriz seine Idee, die, wie er betonte, unter Kostenaspekten sehr überschaubar bleiben würde.