Gutmadingen Gutmadinger Weihnachtsfestival-Premiere gefällt

Gutmadinger Scheune setzt statt Weihnachtsmarkt auf eine gemütliche Veranstaltung nach den Feiertagen.

Der Weihnachtsmarkt der Scheune war viele Jahre ein besonderer Markt und hatte viele Besucher aus der ganzen Region. Vor zwei Jahren wurde die Veranstaltung dann nicht mehr durchgeführt.

Birgit Huber hatte in diesem Jahr eine neue Idee: Losgelöst vom Termintrubel in der Vorweihnachtszeit ein Weihnachtsfestival nach den Feiertagen anzubieten. Auf dem Hof der Scheune wurde so ein Lichterglanz inszeniert und zusammen mit dem Gastwirtsehepaar der Scheune, Rainer und Sonja Glunk, wurde noch eine Schlemmermeile angeboten. Wer wollte, konnte einen Schlemmerpass erwerben und neben vielen Gesprächen mit Besuchern und Bekannten an verschiedenen Ständen schlemmen, oder aber auch nur einen Glühwein genießen.

Musikalische Unterhaltung an den beiden Tagen gab es mit Jo Acoustic, Dos Mundos, oder am zweiten Tag mit dem Gutmadinger Christmas Chörle und gemeinsamen Weihnachtsliedersingen.

„Man weiß nie, wie eine neue Idee ankommt“, betonte Birgit Huber. Sie freute sich, dass ihre neue Idee sehr gut ankam, an beiden Tagen fanden sich mehrere hundert Besucher ein und freuten sich auf viele Gespräche und eine nette und auch teilweise noch weihnachtliche Athmosphäre nach den für die meisten doch hektischen Tagen.