Gutmadingen Gutmadinger Narrentreffen-Premiere wird zum Erfolg

Narrenverein Loräbieschter zieht positives Fazit seiner ersten Großveranstaltung. Treue Mitglieder geehrt.

Der Narrenverein Loräbieschter Gutmadingen, der im Januar mit einem Narrentreffen auf sich aufmerksam gemacht hat, zog über dieses Treffen jetzt bei der Hauptversammlung ein positives Fazit. "Auch bei einer kürzlichen Abschlussbesprechung mit den Gutmadinger Vereinen war das Feedback positiv", informierte Vorsitzender Stefan Willems, der in seinem Amt bestätigt wurde. "Unser Ziel war es in erster Linie ein friedliches und schönes Narrentreffen zu feiern mit den Teilnehmern und Besuchern. Und diese Ziele haben wir alle erreicht, bis auf die schwarze Null, die ganz knapp verfehlt wurde", sagte Willems. Wirtschaftlich habe sich das Narrentreffen nicht ganz gerechnet, was die Loräbieschter aber nicht für tragisch erachten. Denn die anderen Ziele, die Bekanntheit und das Image zu stärken und ein friedliches Fest zu feiern, wurden erreicht. Über einen Überschuss hätte man sich auch gefreut, man habe aber auch Erfahrungen gesammelt. "Das Wetter hat halt auch nicht mitgespielt, es war ziemlich kalt", wie der Kassenbericht von Rainer Linke auch zum Ausdruck brachte.

Die Loräbieschter treffen sich nicht nur an Fasnacht. Der 27 Mitglieder, davon fünf passive, umfassende Verein hat auch während des Jahres zahlreiche Termine. Wanderungen, das Häsabstauben oder das Abstauben der Nähmaschine im Oktober zur Ausbesserung des Narrenhäs der Loräbieschter.

Beim Ferienprogramm plant der Verein eine Teilnahme und was würde näher liegen, als zum Bergwerkstollen eine Wanderung zu organisieren. Bei den Wahlen wurde Stefan Willems im Amt bestätigt, neuer zweiter Vorsitzender wurde der bisherige Schriftführer Patrick Scherer, der Gerwin Isele ablöst. Neuer Schriftführer wurde Thomas Kreuzer, Rainer Linke wurde als Kassierer bestätigt, Häswartin ist Franziska Isele und Kassenprüferin Daniela Coric.

Bei der Versammlung wurden noch langjährige Mitglieder geehrt, so die Gründungsmitglieder Sandra Linke, Thea und Bernd Glunz, ferner Stefan Willems und Andrea Schröter, die beide 15 Jahre Mitglied sind. Im Herbst wird für alle Kinder wieder ein Kürbisschnitzen angeboten.