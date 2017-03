Gutmadingen/Geisingen Gutmadinger Kramerfreunde mit neuer Führung

Der größte Verein der Region Geisingen hat neue Gesichter im Vorstand. Hans Kramer und Fritz Egle geben nach 25 Jahren Ämter ab.

Ein Führungwechsel hat der größte Verein der Region Geisingen am Sonntagmorgen vollzogen. Bei der Kramer-Allesschafferfreunden traten 75 Jahre Führungserfahrung von ihrem Ämtern zurück. Hans Kramer, der seit der Gründung 1992 Vorsitzender war, Fritz Egle der genauso lange als Kassierer und zuletzt als Beisitzer sowie Herbert Bühler der Beisitzer im Vorstand war, gaben ihre Ämter ab. „Wir bleiben dabei, aber nicht mehr vorne, sondern etwas weiter hinten und wollen Jüngeren Platz machen“ betonte Hans Kramer bei der Generalversammlung im Gutmadinger Gemeinschaftshaus.

Die Kramer-Allesschaffer-Freunde haben inzwischen die 500er Marke an Mitgliedern überschritten, die Mitglieder sind bundesweit und in angrenzenden Ländern zuhause. Nach dem Kramertreffen ist vor dem Kramertreffen betonte Hans Kramer, schon jetzt laufen Anfragen für das Kramertreffen 2018. Bei der Generalversammlung, die letzte Versammlung im Gemeinschaftshaus bis zum Herbst wegen der Umbaumaßnahmen, wurde auch ein Rückblick auf das fünfte Kramertreffen gezogen. Neu in das dreiköpfige Vorstandsteam wurden Christiane Schnekenburger gewählt, und als neue Beisitzerin stellte sich Sonja Stepani zur Verfügung, eine Tochter von Hans Kramer.

Das Kramerfest stößt nach Aussage von Hans Kramer inzwischen an die Grenzen des Machbaren. Und ohne Unterstützung der Bevölkerung und vor allem der Gutmadinger Vereine ist eine solche Großveranstaltung wie sich das Kramertreffen inzwischen entwickelt hat, nicht machbar. Beim Kramerfest wurde ein KL 360 verlost, und aus dem Erlös wurde eine Spende von 5000 Euro an die Pfarrgemeinde zugunsten der Kirchenrenovierung getätigt. Die Kramerfreunde haben aber weit mehr Aktivitäten als nur das Kramertreffen vorzuweisen, berichtete Schriftführer Daniel Hirt. Beim Kreiserntedankfest war man dabei, mehrere Ausfahrten wurden organisiert- ebenso ein Ausflug. Umfangreich und zufrieden fiel der Kassenbericht von Silvia Riesterer aus. Ortsvorsteher Norbert Weber bezeichnete die drei ausscheidenden Vorstandsmitglieder Hans Kramer, Fritz Egle und Herbert Bühler als Urgesteine des Vereins. Sie haben die Kramer-Allesschaffer-Freunde zu einem Aushängeschild von Gutmadingen gemacht, dafür gebühre ihnen höchste Anerkennung. Diese erhielten sie dann auch vom Verein. Neben Blumen für die Frauen gab es einen Reisegutschein. „Mein Haus ist für die Kramerfreunde immer offen“, betonte Hans Kramer, „aber ich bin nicht mehr der Vorderste.“ Fritz Egle übernimmt weiterhin den Bereich Ersatzteilbeschaffung, Herbert Bühler die Organisation von Ausfahrten. Keine Männersache ist die Begeisterung für Oldtimer und erst recht die Traktoren, der Verein hat nunmehr drei Frauen im Vorstand, neben Silvia Riesterer die bisherige Kassiererin Christiane Schnekenburger für das Team sowie Sonja Stepani als Beisitzerin.

Der Vorstand

Christiane Schnekenburger ist neu im Vorstandsteam, Sonja Stepani und Beat Matzinger sind neu als Beisitzer. Teilweise noch im Amt und teilweise neu gewählt wurden Reinhard Huber und Markus Kreuzer als Vorsitzende, Silvia Riesterer als Kassiererin, Daniel Hirt als Schriftführer, die anderen Beisitzer sind Tobias und Patrick Häringer, Jürgen Hirt, Gerhard und Mathias Pfeifer, Jürgen Riesterer und Harald Schnekenburger. Das nächste Kramertreffen in Gutmadingen ist am 19. und 20. Mai 2018. (ph)