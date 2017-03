Gutmadingen Gutmadinger Kramer-Freunde: Urgesteine treten ins zweite Glied

Nach zusammen 75 Jahren im Vorstand der Kramer-Freunde geben Hans Kramer, Fritz Egle und Herbert Bühler ihre Ämter ab.

Bei den Kramer-Freunden ist eine Ära zu Ende gegangen. Die drei Urgesteine Hans Kramer, Fritz Egle und Herbert Bühler haben sich nach je 25 Jahren aus dem Vorstand zurückgezogen.

„Mein Nachfolger hat es einmal einfacher am Telefon als ich“, schmunzelte e der ausgeschiedene Vorsitzende der Kramer-Freunde Gutmadingen, Hans Kramer. Denn er muss nicht jedem neuen Anrufer erklären, dass ihm nicht die Firma gehört oder gehörte und muss auch keine möglichen Verwandtschaftsverhältnisse auflisten, die ohnehin einige Generationen zurückliegen. Hans Kramer gab nicht nur einen Bericht über das vergangene Vereinsjahr, bei dem das fünfte Kramertreffen das herausragende Ereignis war, sondern auch auf seine inzwischen 25-jährige Amtszeit. Denn nach jedem Kramer-Treffen ist vor dem nächsten Treffen. "Viele haben es noch nicht begriffen, dass es nur alle zwei Jahre ein Treffen gibt", sagte Hans Kramer. Er erklärte bei der Versammlung im Gemeinschaftshaus auch, wie es zur Gründung kam. 1992 fanden sich im Dezember 27 Interessenten ein und gründeten die Interessengemeinschaft der Kramer-Allesschaffer. "Gewählt wurde damals nicht", so Hans Kramer, "es wurde gesagt, du heißt Kramer und machst den Vorstand“. Ein Jahr später, 1993 feierten die Donaumusikanten ihr 25-jähriges Bestehen und der Verein hatte seinen ersten Auftritt. Im Festumzug fuhren 42 Kramer-Schlepper mit, seither finden solche Mischungen von Umzugsteilnehmern und Traktoren immer mehr Anhänger. Dann fanden Treffen im kleinen Stil im Krähenloch zusammen mit dem Sommerfest der Donaumusikanten statt, es wurden aber immer mehr Teilnehmer, so dass man an ein eigenes Treffen dachte, das inzwischen zum fünften Mal stattfand.

"Wenn irgendwo ein Kramer-Traktor nach 20 Jahren Dornröschenschlaf in einer Scheune entdeckt wird, dann muss der in zwei Tagen laufen und das Telefon klingelt auch nachts", so Kramer. Da war er Ansprechpartner, aber auch Fritz Egle, der Herr der Ersatzteile. Er hat Typen und Teile im Kopf und ist nicht nur bei den Kramer-Treffen ein beliebter Gesprächspartner. Ohne die Ehepartner ging es nicht. Denn sie mussten oft Telefonisten spielen und Telefonate ausrichten. So erhielten Hans Kramer, Fritz Egle und Herbert Bühler für ihre 25-jährige Tätigkeit in der Vorstandschaft einen Reisegutschein und die anwesenden Renate Kramer und Christel Egle einen Blumenstrauß.