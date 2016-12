Gutmadinger Musiklehrer Markus Burger gastiert mit Blechbläser-Ensemble Zephir in seinem Heimatort.

Auf ein außergewöhnliches Musik-Erlebnis darf man sich am Samstag, 7. Januar, um 18 Uhr, in der Gutmadinger Pfarrkirche St. Konrad freuen. Zu Gast ist das professionelle Blechbläser-Ensemble Zephir, das an diesem Abend „Kammermusik in Blech“ zu Gehör bringen wird und zum anderen der Bregenzer Chor Grande Amici. Sowohl Zephir, als auch der Chor treten getrennt und gemeinsam auf. Bei den Aktivisten am Instrument des Ensembles Zephir handelt es sich um Musiker, die fast alle Schüler des Trompetenprofessors Malte Burba in unterschiedlicher Besetzung sind und waren.

Unter ihnen ist auch der aus Gutmadingen stammende Markus Burger, der mit dem Auftritt in Gutmadingen ein Heimspiel hat. Er war mit Zephir schon mehrmals in der Pfarrkirche und hat bleibenden Eindruck hinterlassen. Das Ensemble begeisterte bereits zwei Mal mit seiner Kammermusik mit Trompetenklängen in der Kirche in Gutmadingen die Zuhörer. Der 26-jährige Musiklehrer unterrichtet derzeit an der Musikhochschule in Trossingen und ist Dirigent im Musikverein Riedböhringen und in der Schweiz. Er lebt in Behla und in Utzwil/Schweiz. Burger ist auch aktiver Musiker bei den Baaremer Luusbuäbä, kann also auch Unterhaltungsmusik in Perfektion.

Das Ensemble Zephir setzt sich aus professionellen Musikern aus ganz Deutschland zusammen, die von dem renommierten Professor Burba unterrichtet wurden. Es wurde 2002 gegründet und hat an Blechbläserwettbewerben in Passau und Brüssel erfolgreich teilgenommen. Der Chor Grandi Amici aus Bregenz besteht seit 14 Jahren und hat 30 Mitglieder. Geleitet wird der Chor von Cony Mayer. Zephir und der Chor treten bereits einen Tag zuvor, am 6. Januar, in Bregenz auf.

Das Konzert beginnt um 18 Uhr, Karten gibt es im Rathaus Gutmadingen, im Gasthaus Sternen in Gutmadingen oder bei Markus Burger (E-Mail mabu89@gmx.net).

Der Erlös kommt der in diesem Jahr anstehenden Kirchenrenovierung zugute.