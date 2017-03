Gutmadingen Gutmadinger Harmonie freut sich über zwei junge Gold-Musiker

David Deutsch und David Rapp meistern schwierige Ausbildungsstufe. Leistungsabzeichen für Gutmadinger Nachwuchs.

Den hohen Stellenwert der Jugendarbeit des Musikvereins Harmonie Gutmadingen unterstrich die Zahl der Leistungsabzeichen, die beim Jahreskonzert verliehen werden konnten. Zum zweiten Mal in der Geschichte des Vereins konnten die Leistungsabzeichen in Gold verliehen werden. Der Vertreter des Vorstandsteams, Simon Glunk, hob die fundierte Ausbildung in der Bläserschule hervor, die der Musikernachwuchs genießt. „Diese Jugendarbeit sichert die Zukunft des Vereins, sie vermittelt den Jugendlichen aber auch das Wir-Gefühl und soziale Kompetenz“, unterstrich Glunk. Er konnte zusammen mit Gerhard Kehm sowie Jürgen Münzer so die ganze Bandbreite an Jugendleistungsabzeichen verleihen, vom Einstieg, dem Juniorabzeichen bis hin zur musikalischen Meisterprüfung, wie sie oft genannt wird, dem Leistungsabzeichen in Gold. Und genauso stolz wie die beiden Absolventen des Goldabzeichens, David Deutsch und David Rapp, ihre Auszeichnung entgegennehmen konnten, so stolz sind natürlich die Jüngsten auf ihre erste Auszeichnung, dem Juniorabzeichen. Das Juniorabzeichen erhielten Louis Weber, Justin Stolz, Lara Tritschler und Leonie Vöckt. Das Abzeichen in Bronze ging an Justin Mattel und an Maximilian Deutsch. Vier Jungmusiker haben die Prüfung für das Leistungsabzeichen in Silber erfolgreich bestanden, dies sind Marlene Rapp, Robin Kehm, Kai Münzer und Lea Marie Vöckt.

Verbandsvizepräsident und Bürgermeister Walter Hengstler nahm die Verleihung des Leistungsabzeichens in Gold an David Rapp und David Deutsch vor und hob die intensive und umfangreiche Jugendarbeit der Harmonie hervor. „Die Erfolge bei den Prüfungen sind auch ein Ergebnis der hochwertigen Arbeit der Bläserschule der Region Geisingen“, sagte Walter Hengstler. „Nur neun Jungmusiker haben im letzten Jahr das Leistungsabzeichen in Gold abgelegt, davon sind zwei aus Gutmadingen“, informierte Hengstler.