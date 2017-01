Gutmadingen Gutmadinger Donaumusikanten feiern 50-Jähriges

Musikverein plant für 2018 gleich mehrere Festveranstaltungen. Anja Wullich ist neue Jugendvertreterin.

Der Musikverein Donaumusikanten Gutmadingen feiert im nächsten Jahr, 2018, sein 50-jähriges Bestehen. Das Jubiläum soll im Rahmen des Parkfestes gefeiert werden, weil 2018 ja auch noch das Kramer-Treffen ansteht, bei dem die Donaumusikanten ebenfalls dabei sind. Beim Frühjahrskonzert 2018 ist ein Festakt geplant, außerdem im Herbst ein Kirchenkonzert, wie bei der Hauptversammlung bekannt wurde.

Zuvor steht jedoch noch das Jahr 2017 an, das für die 48 aktiven Musiker einige Herausforderungen stellt. 24 davon sind in der Bläserjugend, außerdem bildet der Verein derzeit sechs Zöglinge aus. Susanne Kobe leitete die Versammlung, wobei sie auf ihr erstes Jahr als Vorsitzende zurückblicken konnte. Zahlreiche Veranstaltungen und Termine wurden bewältigt und organisiert, nicht nur die 20 öffentlichen Auftritte, für die mit der Dirigentin Ines Hasenfratz geprobt wurde, wobei sie bei manchen Proben und Auftritten von Vize- und Ehrendirigent Roland Burger unterstützt wurde. Der Verein beteiligte sich am Gutmadinger Kramer-Treffen, wofür Hans Kramer, Vorsitzender der Kramer-Freunde und auch Ehrendirigent der Donaumusikanten, den Aktiven herzlich dankte. Etabliert hat sich auch die Christbaumaktion der Bläserjugend im Dezember.

Nach den eingehenden Ausführungen der ersten Vorsitzenden standen bei der Versammlung, die im Gasthaus Ochsen stattfand, eine Reihe von Rechenschaftsberichten an, etwa der Kassierer des Vereins und der Bläserjugend, oder der Schriftführer. Ortsvorsteher Norbert Weber hob die Jugendarbeit und die kulturelle Arbeit des Vereins und der Kapelle in Gutmadingen positiv hervor und dankte den Akteuren hierfür.

Bei den Wahlen wurde Martin Huber als Kassierer der Bläserjugend gewählt, er löst Christopher Küster ab. Bestätigt wurden der zweite Vorsitzende des Vereins, Samuel Stania, sowie Kassiererin Claudia Kießling, neue Jugendvertreterin wurde Anja Wullich für Martin Huber. Beisitzer für die passiven Mitglieder wurde Carola Henze.

Das Frühjahrskonzert der Donaumusikanten Gutmadingen am Samstag, 7. April, findet nicht in Gutmadingen, sondern wegen des Umbaus des Gutmadinger Gemeinschaftshauses in der Stadthalle in Geisingen statt.

Informationen im Internet: