Gutmadingen Gutmadinger Adventszauber mit Musik

Die Gutmadinger Pfarrkirche hatte erneut Kirchenmusik in Konzertform zu bieten, zwei Wochen nach dem Jugendgottesdienst mit der Band Genezareth war der Jugendchor schon wieder aktiv: Der katholische Kirchenchor lud zu einem musikalischen Adventszauber ein, der sowohl vom Kirchenchor, als auch vom Jugendchor und einem Bläserensemble gestaltet wurde.

Heidrun Münzer begrüßte die Besucher in der voll besetzten Kirche und Karl-Heinz Münzer führte durch das Programm der beiden Chöre, Günter Draxler für die Vorträge des Bläserensembles. Es waren Chorvorträge mit Instrumentalbegleitung, aber auch Vorträge von Orgel und Trompete, hier gespielt von Tobias Hilpert und Markus Burger. Die Akteure wechselten sich ab und boten Gesang, aber auch Musik in allen Nuancen. Der Kirchen- und Jugendchor standen unter der Leitung von Elke Ringwald-Speck.

Fast zwei Stunden erlebten die Besucher einen ansprechenden Konzertabend in der Adventszeit und im Nu waren zwei Stunden vorbei.

Nach dem Konzert lud der Kirchenchor noch zu Glühwein und Punsch vor der Kirche ein, von dem Angebot machten ebenfalls viele Gäste noch regen Gebrauch.

In zweieinhalb Wochen steht der nächste musikalische Höhepunkt in der Kirche an. Das Ensemble Zephir, in dem Markus Burger mitspielt, gestaltet zusammen mit dem Bregenzer Chor Grandi Amici ein Konzert. Hierfür hat der Vorverkauf beim Gasthaus „Sternen“, der Ortsverwaltung oder bei Markus Burger E-Mail mabu89@gmx.net oder Telefon 0173/380 1155 bereits begonnen.