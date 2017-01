Gutmadingen Gutmadingen wird zur Narrenhochburg

Die Loräbieschter feierten ihr 6000er Jubiläum mit einem großen Narrentreffen.

Vor einem Jahr planten die Loräbieschter Gutmadingen lediglich ein kleines Treffen mit einem Nachtumzug in diesem Jahr, betonte Ortsvorsteher Norbert Weber beim Zunftmeisterempfang. Daraus wurde nun etwas größeres, denn wenn wir Gutmadinger ein Fest veranstalten dann machen wir das richtig. Es wurde ein Fest nicht nur der Loräbieschter, sondern ein Fest der Gutmadinger, alle halfen mit und feierten mit.



Über 1000 Aktive beim Umzug, der zwar viele Geister- und Hexengruppen hatte aber an Vielfalt an Farben und Masken sehr abwechslungsreich war. Bei kaltem Wetter aber mit Sonnenschein verfolgten schätzungsweise 2500 Besucher den farbenprächtigen Umzug, einer der ersten Fastnachtsumzüge in dieser Saison in der ganzen Region.

Wenn auch der Anlass des Umzuges bzw. des Narrentreffens ein nicht alltäglicher war, nämlich 6000 Tage Loräbieschter, wurde das Treffen ein Erfolg. "Wer hätte das vor einem Jahr gedacht" betonte der Vorsitzende des Narrenvereins Loräbieschter, Stefan Willems, und zeigte sich einerseits erfreut über das große Treffen, aber auch erleichtert dass hier alles klappte.

Keine Probleme an zwei Tagen, alles half mit, Gutmadingen wurde zum Narrendorf. Überall Besenwirtschaften und Bewirtungsmöglichkeiten, sei es im Freien oder in beheizten Räumlichkeiten, vom Zelt angefangen bis zu Scheunen und Lagerhallen. Das kalte Wetter forderte natürlich seinen Tribut was die Heizungen betrifft, da wurde so mancher Liter Treibstoff und manche Flasche Gas benötigt damit den Narren und den Besuchern der Aufenthalt in Gutmadingen so angenehm wie möglich gestaltet werden konnte.

Hatte man am Freitag während der heißen Aufbauphase dann in ganz Gutmadingen wie auch in Neudingen keinen Strom, war dies dann am Samstag und Sonntag wieder normal. Am Samstagnachmittag stellten die Narrenvereine Krähenloch Gutmadingen und die Klosternarren Neudingen gemeinsam den Gutmadinger Narrenbaum am Platz der Freiheit. Am Abend startete dann der Nachtumzug mit 23 teilnehmenden Gruppen, der Umzug am Sonntag umfasste 44 Gruppen.

Beide Umzüge führten die Loräbieschter an. Da sah man Vereine und Gruppen aus der ganzen Region die man in dieser Zusammensetzung eines Umzuges nicht immer zu Gesicht bekommt. Große Gruppen wie der Narrenverein Krähenloch, die Latscharis aus Kirchen-Hausen oder der Narrenverein Denkingen dürften dabei die größten Gruppen gestellt haben. Die beiden letztgenannten dürften mit jeweils über 100 Teilnehmer dabei gewesen sein.