Geisingen Gute Generalprobe der Donaumusikanten Gutmadingen für Wertungsspiel in Pfohren

Donaumusikanten Gutmadingen konzertieren in der Geisinger Stadthalle.

Das Frühjahrskonzert der Donaumusikanten Gutmadingen zusammen mit dem Musikverein aus Feckenhausen bei Rottweil fand in der Geisinger Stadthalle statt. Angenehm fanden die Musiker die große Bühne der Geisinger Halle, und wenn man schon einen solchen "Luxus" einer großen Bühne hat, wie die Vorsitzende Susanne Kobe betonte, spielten beide Orchester zum Schluss gemeinsam.

Doch zuvor galt es für die beiden Orchester ihre Konzertprogramme vorzutragen, die nicht nur von der Literatur sehr unterschiedlich waren. Das kleine Feckenhausen mit dem kleinen Orchester hatte bei manchen Passagen seiner Vorträge schon etwas Probleme mit den Stimmungen. Ehrgeizig und zielstrebig die Dirigentin der Donaumusikanten, Ines Hasenfratz, die das Konzert mehr oder weniger als Generalprobe für die Teilnahme am Wertungsspiel in vier Wochen in Pfohren sah.

Mit dem zeitgenössischen Stück "Adventure!" von Markus Götz, stand gleich eine erste Bewährungsprobe an. Düster und dröhnend, mit viel Volumen und mächtigem Einsatz von Percussion und tiefen Registern, rhythmusbetont und flott bis hin zu sauber phrasierten, beinahe schwärmerischen Passagen, all dies meisterte die Kapelle in diesem diffizilen und anspruchsvollen Stück Programmmusik bravourös. Auch das nächste Stück "Gullivers Reise" stellte eine echte Herausforderung dar. Der Schiffsdoktor Gulliver durchlebt vier verschiedene Stationen auf seiner Reise und trifft auf die verschiedenen Bewohner und deren Sitten. Die vier Sätze forderten von Dirigentin und Musiker viel, wechselnde Stimmungen gaben die unterschiedlichen Themen wieder, von den verträumten Atmosphären bis zum großen Finale am Schluss.

Danach folgte die besondere Herausforderung für die Akteure mit einer musikalischen Reise in die Bergwelt. Bei der "Alpina Saga" von Thomas Doss glaubten sich die Zuhörer in die Berge versetzt. Der Ruf der Waldhörner, deren Widerhall und das Raunen der Naturgeister beschrieben auf musikalische Weise die Schönheit einer Bergwanderung mit all ihren Facetten.

Und aller guten Dinge sind vier was die Herausforderung betrifft mit dem Drachenzähmen leicht gemacht, von John Powell. Wieder ein anspruchsvolles Stück weil dieses melodische lyrische Stellen beinhaltete, sowie auch markante, furiose Passagen mit verschiedenen Taktwechseln. Nach dem Stück "Kaiserin Sissi" konzertierten dann beide Orchester gemeinsam abwechselnd unter den Dirigenten Florian Billerbeck und Ines Hasenfratz. Über die Ehrungen beim Konzert werden wir noch berichten.