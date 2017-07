Geisingen Gutachten soll besseren Geisinger Lärmschutz aufzeigen

Neuer Vorstoß gegen Lärmbelastung durch die Autobahn. Arbeitsgruppe berät über das weitere Vorgehen.

Die Stadt Geisingen wird auf eigene Kosten ein Gutachten in Auftrag geben, das zum einen überprüft, ob und inwieweit die bestehenden Lärmschutzvorrichtungen entlang der Autobahn A 81 ihre Funktion überhaupt noch erfüllen. Zum anderen soll die Untersuchung Varianten für einen effektiven Lärmschutz und die damit einhergehende Minderung des Lärmpegels sowie die Kosten für die verschiedenen Ertüchtigungsmaßnahmen ermitteln. Damit soll eine belastbare Basis für künftige Vorstöße in Richtung Politik und Verwaltung zum Thema Reduzierung der Lärmbelastung geschaffen werden. Das beschloss der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung und befürwortete damit weitestgehend einen entsprechenden Antrag, den CDU-Sprecher Hubert Seger in Namen der gesamten CDU-Fraktion eingebracht hatte.

Außerdem richtet die Stadt eine „Arbeitsgruppe Lärmschutz“ ein, die einen Maßnahmenkatalog für weitere, möglichst öffentlichkeitswirksame Maßnahmen in Sachen Lärmschutz entlang der A81 bei Geisingen und Kirchen-Hausen entwickeln und in ein Gesamtkonzept überführen soll, das vom Gemeinderat abgesegnet werden soll, bevor es schließlich in die Umsetzung geht. Die Größe dieser Arbeitsgruppe soll überschaubar bleiben, weshalb jede der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen und Gruppierungen jeweils zwei bis drei Mitglieder benennt, die nicht zwingend über ein Stadtratsmandat verfügen müssen. Den letztlich vom Stadtparlament abgesegneten Vorschlag, eine derartige Arbeitsgruppe ins Leben zu rufen, hatte Stadtrat Andreas Heidel (Aktive Bürger) gemacht.

„Unsere über Jahrzehnte gesammelten Erfahrung zeigen, dass wir von Bund und Land keine Hilfe zu erwarten haben, wenn es um das Thema Lärmschutz entlang der Autobahn geht. Unsere einzige Chance ist folglich Selbsthilfe. Deshalb greifen wir einen Vorschlag wieder auf, den wir bereits während der Haushaltsverhandlungen Ende letzten Jahres aufs Tablett gebracht hatten“, begründete Hubert Seger den Antrag der CDU-Fraktion auf die Beauftragung eines Lärmschutzgutachtens. Diese grundsätzliche Position teilten auch FW/FDP-Fraktionssprecher Paul Haug sowie Volker Fromm (SPD) und Andreas Heidel (Aktive Bürger). „Beim Thema Lärmschutz sind wir in Geisingen nichts als ein Spielball verschiedener politischer Farbenspiele auf Bundes- und Landesebene, wir werden buchstäblich für dumm verkauft“, stellte Haug fest. Auch wenn man seit Jahr und Tag von den zuständigen Stellen in Bund und Land allein gelassen werde, in Geisingen werde man den Kopf nicht in den Sand stecken, schloss sich Fromm seinen Vorrednern an. Trotz vielfältiger Vorstöße stehe man mit leeren Händen da, aufgrund politischer Ränkespiele sei noch nicht einmal ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern gekommen, erklärte Heidel, bevor er seinen Vorschlag über die Einrichtung einer Arbeitsgruppe unterbreitete.

In einem Punkt allerdings wollten die übrigen Fraktionen dem CDU-Antrag nicht folgen. Einen Passus, demzufolge die Stadt gegebenenfalls die Kosten für eine neu Lärmschutzwand aus eigener Tasche finanzieren würde, lehnten FW/FDP und SPD rundweg ab. Die Finanzierung sei zum einen Sache des Bundes und zum anderen stelle sich die Frage, woher – wenn nicht über Steuererhöhungen – die Stadt die erforderlichen Mittel nehmen sollte.

Kein Durchkommen

Geisingen fordert seit Jahrzenten eine deutliche Verbesserung des Lärmschutzes entlang der Autobahn A 81 in Verbindung mit der Einführung eines Tempolimits von 100 Stundenkilometern als Sofortmaßnahme. Doch egal, aus welchem politischen Farbenspiel die Regierungen in Bund und Land sich im Laufe der letzten vier Jahrzehnte auch zusammensetzten, das Geisinger Petitum fand kein Gehör bei den zuständigen Stellen auf Bundes- und Landesebene. Allerdings zeigen sich Politiker jeglicher Couleur insbesondere im Wahlkampf gerne bei Vor-Ort-Terminen, geben sich bestürzt über die Lärmbelastung und geloben vehemente Unterstützung. Bislang ohne Effekt. (tom)