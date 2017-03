Kirchen-Hausen Guiseppe Papagno ist Ehrenmitglied der Feuerwehr Kirchen-Hausen

Mitglieder der Abteilungswehr Kirchen-Hausen für langjährige Mitgliedschaft geehrt.

Ein ereignisreiches Jahr hat die Feuerwehr Kirchen-Hausen hinter sich, aber auch eine hoffnungsvolle Zukunft. Brannte im letzten Jahr das Fahrzeug aus, soll in etwa einem Jahr das in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Auftrag gegebene neue Einsatzfahrzeug geliefert werden. Für die Überganszeit wurde ein gebrauchtes Fahrzeug erworben und in Eigenregie um- und ausgerüstet. Bei der Generalversammlung der Wehr wurden auch einige Akteure für langjährigen Dienst von zehn bis 37 Jahren geehrt. Guiseppe Papagno wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

Fünfmal wurde die Wehr zu Bränden alarmiert, darunter das eigene Fahrzeug, ferner zwei Einsätze wegen Insekten und zweimal technische Hilfe. Außerdem wurden Verkehrssicherungen für verschiedene Anlässe in Kirchen-Hausen übernommen. Die Mannschaftsstärke beträgt derzeit 30 Aktive, außerdem hat die Wehr noch acht Aktive in der Altersmannschaft. Bei der Jugendfeuerwehr sind derzeit sechs Buben aus Kirchen-Hausen. Zahlreiche Aktive bildeten sich bei verschiedenen Lehrgängen weiter. Die Wehr organisierte auch im letzten Jahr den Weihnachtsbaumverkauf, in diesem Jahr ist dieser bereits für den 9. Dezember terminiert. Die Herbstprobe fand mangels Fahrzeug unter dem Motto „Wie früher“ statt, mit einer mit Muskelkraft betriebenen Spritze, die das Wasser über eine Eimerkette mit fast 60 Akteuren erhielt. In diesem Jahr ist noch eine größere Übung bei der Shell-Tankstelle geplant, wie Kommandant Thomas Volk berichtete.

Schriftführer Adrian Ginter hat sein Amt abgegeben, Lukas Rapp wurde zum Nachfolger gewählt. Ernst Heinemann, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes nahm zusammen mit Kommandant Thomas Volk zahlreiche Ehrungen vor. Seit zehn Jahren sind Jochen Reußenzehn und Michael Gronmayer dabei, seit 30 Jahren Reinhard Heim. Sie erhielten die Ehrennadeln des Kreisverbandes in Bronze beziehungsweise Gold. Mit dem Feuerwehrehrenzeichen des Landes in Silber wurden Gerd und Stefan Federle, Thomas Volk und Bernd Wehinger ausgezeichnet. Zum Feuerwehrmann befördert wurde Domink Anwander.