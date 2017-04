Geisingen/Kirchen-Hausen Guiseppe Papagno ein großes Vorbild für Integration in Kirchen-Hausen

Süditaliener Guiseppe Papagno lebt seit 1974 in Kirchen-Hausen. Neues Feuerwehrehrenmitglied ist vielfältig engagiert.

„Ein Beispiel gelungener Integration“, nannte Kommandant Thomas Volk von der Feuerwehr Kirchen-Hausen das neue Ehrenmitglied Guiseppe Papagno. „Beppo“ wie man ihn nennt und kennt, kam aus Italien und trat 1978 in die Freiwillige Feuerwehr Kirchen-Hausen ein. Er ist der Feuerwehr bis heute treu geblieben. „I schaffe die 40 Jahre nit“ hat er gesagt, aus gesundheitlichen Gründen bat er darum, aus dem aktiven Feuerwehrdienst auszuscheiden. Bei der Generalversammlung wurde nunmehr zum Ehrenmitglied aufgrund seiner langjährigen Verdienste und seiner Treue ernannt.

Beppo ist aber gerade bei der Sportgemeinschaft ein Begriff, dort gibt es die kleinen Beppos und den Großen, also Guiseppe. Die kleinen Beppos sind die Söhne, die so klein auch nicht mehr sind, aber selbst beim südbadischen Fußballverband ist der Name Papagno ein Begriff. Gab es dort doch gleich einmal vier Schiedsrichter mit dem gleichen Namen, derzeit aus gesundheitlichen Gründen nur noch Guiseppe und einer der Söhne.

1974 kam Guiseppe, der in Trani geboren wurde, von Süditalien nach Kirchen-Hausen. Fußball war sein großes Hobby und im gleichen Jahr spielte er aktiv in der SG mit. Beruflich arbeitete er bei verschiedenen Baufirmen, inzwischen ist der 66-jährige Beppo in Rente. Von Müdigkeit und Müßiggang keine Spur. 24 Jahre lang war er Trainer von Jugendmannschaften bei der SG und genauso lang ist er Schiedsrichter, einer seiner Söhne ist es auch heute noch, die beiden anderen haben aus gesundheitlichen Gründen als Schiedsrichter aufgehört. Kaum ein Fußballer der Region, der den Namen Papagno nicht kennt, egal in welcher Liga er spielt.

Wenn es etwas auf dem Sportplatz zum Arbeiten und werkeln gibt, ist Beppo da. Trotz seiner fünf Enkel hat er noch genügend Zeit für seinen Sportverein, dort mäht er Rasen und sorgt für Ordnung. Integration bieten die Vereine, doch es ist keine Einbahnstraße. „Man muss selbst die Integration wollen“, sagt er und Guiseppe Papagno ist ein Beispiel von vielen gerade aus Italien, die seit 1960 nach Deutschland kamen und sich um Integration bemühten, die zweite und inzwischen die dritte Generation. Migrationshintergrund ist eigentlich ein Fremdwort, es sind Einheimische geworden. Einwohner, die selbst oder deren Vorfahren aus einem anderen Land zugezogen sind, wäre die richtige Bezeichnung. Denn Heimat ist dort, wo man sich wohlfühlt, die Gesellschaft und die Vereine leben von Menschen, die sich einbringen und eingliedern. „Guiseppe Papagno ist kein Einzelfall, sondern ein Beispiel für eine solche gelungene und beispielhafte Integration“, unterstrich Volk.

Bürgerzahlen

Die Region Geisingen hatte zum Jahreswechsel 2016/17 genau 647 Einwohner, die eine ausländische Staatsangehörigkeit haben, bei einer Einwohnerzahl von 6203. Viele Einwohner, deren Eltern oder Großeltern in den letzten fünf Jahrzehnten nach Deutschland oder Geisingen kamen, sind hier überhaupt nicht aufgeführt, da sie inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Wirtschaft, Handwerk und die Vereine könnten ohne diese Einwohner überhaupt nicht mehr existieren. (ph)