Geisingen Guido Wolf kämpft für Kreisverkehr bei Kirchen-Hausen

Einfahrt zur B311 soll entschärft werden. Geisingen lehnt Ampelregelung weiterhin ab.

In ihrem Kampf für den Bau eines Kreisverkehrs und gegen eine vom Landesverkehrsministerium präferierte Ampellösung am Verkehrsknotenpunkt bei Kirchen-Hausen erhalten der Gemeinderat und die Stadtverwaltung Unterstützung aus der Landespolitik. Der CDU-Landtagsabgeordnete Guido Wolf legt sich – und das nicht zum ersten Mal – für den Kreisverkehr ins Zeug. In einem Schreiben an Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) dringt Wolf auf den Bau eines Kreisels.

Er bitte darum, so Wolf in einem Schreiben an Dobrindt, bei der weiteren Prüfung auch die gesamte verkehrliche Belastungssituation, der die Stadt Geisingen auch durch die mitten durch die Stadt verlaufende Autobahn A81 ausgesetzt ist, zu berücksichtigen. Der Verkehrsfluss in dieser stark frequentierten Region müsse langfristig mit einer nachhaltigen baulichen Maßnahme sichergestellt werden. Vor diesem Hintergrund spreche alles dafür, diesen Verkehrsknotenpunkt mit einem Kreisverkehr und nicht mit einer auf den ersten Blick scheinbar günstigeren Signalanlage zu steuern, betont der CDU-Landtagsabgeordnete und verweist im Übrigen auf die, wie er festhält, aus seiner Sicht "mehr als stichhaltigen Argumente", die Bürgermeister Walter Hengstler in seinem jüngsten Schreiben an den Bundesverkehrsminister bereits angeführt habe. Er unterstütze das Anliegen der Stadt Geisingen ausdrücklich und bitte darum, den Bau eines Kreisverkehrs zu genehmigen.

Im Vorfeld zu Guido Wolfs neuerlicher Intervention gegen eine Ampelanlage und für einen Kreisel hatte sich auch der Tuttlinger Landrat Stefan Bär mit einem Schreiben an Bundesverkehrsminister Dobrindt für eine Kreisverkehrslösung an dem Verkehrsknotenpunkt bei Kirchen-Hausen eingesetzt.

"Fakt ist, dass die Experten einen Kreisverkehr als die wirksamste Einrichtung zur Verhinderung weiterer Unfälle einschätzen. Die umfassende Begründung, die im Übrigen auch den Verkehrsfluss im Auge hat, liegt dem Verkehrsministerium Baden-Württemberg vor und ich darf davon ausgehen, dass sie dann auch Ihnen bekannt ist", adressiert Bär in seinem Schreiben den Bundesverkehrsminister.

In einem Schreiben an den Bundesverkehrsminister Dobrindt hatte Bürgermeister Walter Hengstler unlängst geharnischte Kritik an dem offensichtlichen Festhalten des Landesverkehrsministeriums an einer Ampellösung für diesen Verkehrsbereich, und der aus Sicht von Stadtverwaltung und Gemeinderat praktisch nicht existenten Informationspolitik des Landes geübt. Alle beteiligten Stellen vor Ort hielten den Kreisverkehr für diesen Knotenpunkt für die beste Lösung. Auch das beauftragte Fachbüro sei in seinem Gutachten zu dieser Auffassung gekommen. Zusammen mit der ohnehin notwendigen Sanierung des Fahrbahnbelags wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, den Kreisverkehr herzustellen, hielt Hengstler in seinem Schreiben an Dobrindt fest.

Ein Dauerthema

Für einen Kreisverkehr am Verkehrsknotenpunkt B31/B311 und L191/L185 bei Kirchen-Hausen setzen sich Gemeinderat und Stadtverwaltung Geisingen schon seit Jahren ein. Eine Untersuchung im Auftrag des Regierungspräsidiums hatte 2014 ergeben, dass ein Kreisverkehr mit Blick auf Verkehrssteuerung und -sicherheit die am besten geeignete Lösung sei. Zuletzt hatte das Bundesverkehrsministerium im Herbst 2016 zumindest Hoffnungen geschürt, dass die Kreisverkehrslösung kommen könnte. (tom)