Geisingen Grundschulen der Region Geisingen kommen unter ein Dach

Geisinger Gemeinderat befürwortet Außenstellen-Lösung. Ortsteil-Grundschulen in Leipferdingen und Kirchen-Hausen verlieren ihre Eigenständigkeit.

Diese Szenerie hat Seltenheitswert bei Tagungen des Gemeinderats. Während sonst, wenn überhaupt, zwei bis drei Interessierte das Geschehen verfolgen, drängten bei der jüngsten Sitzung des Stadtparlaments rund 80 Besucher in den Sitzungssaal des Rathauses. Obwohl die Stuhlreihen eifrig nachbestückt wurden, mussten nicht wenige mit einem Stehplatz Vorlieb nehmen.

Das Thema, das den Besucherstrom anlockte, hatte es in sich. Der Gemeinderat hatte darüber zu befinden, ob die Grundschulen in den Ortsteilen Leipferdingen und Kirchen-Hausen ihre Eigenständigkeit behalten oder künftig als Außenstellen der Geisinger Grundschule geführt werden. Die Ortschaftsräte der beiden Ortsteile hatten im Vorfeld sehr deutlich für den Erhalt der Eigenständigkeit und gegen die Umwandlung in Außenstellen votiert.

Ganz so eng wie mancher erwartet hatte fiel die Abstimmung im Gemeinderat schließlich doch nicht aus. Es gab kein Kopf-an-Kopf-Rennen, sondern das Gremium sprach sich mit dreizehn Ja- und sechs Nein-Stimmen letztlich vergleichsweise deutlich für die Umwandlung der beiden Grundschulen in Leipferdingen und Kirchen-Hausen in Außenstellen um, dies allerdings nur unter der Voraussetzung, dass das Land, beziehungsweise die Schulbehörden die bisherige Zahl der Lehrerstellen sowie den dauerhaften Bestand der Außenstellen garantiert. Die der Abstimmung vorgeschaltete Diskussion zeigte, wie verhärtet die Positionen insbesondere zwischen Bürgermeister Walter Hengstler einer- und den beiden Ortsvorstehern Jürgen Keller (Leipferdingen) und Christoph Moriz (Kirchen-Hausen) andererseits sind.

Der Schlagabtausch blieb letztlich weitestgehend sachlich, drohte aber mehrmals ins Emotionale abzugleiten.

Bürgermeister Hengstler sprach sich nachhaltig für das Außenstellen-Modell aus. Gerade weil es darum gehe, die Schulen in Geisingen, Leipferdingen und Kirchen-Hausen dauerhaft zu sichern, sei die Umwandlung das Gebot der Stunde. Nur auf diesem Weg einer gemeinsamen Grundschule für die Raumschaft Geisingen mit Außenstellen in den beiden Ortsteilen erreiche man dauerhaft ausreichend hohe Schülerzahlen und nur dann werde die Stelle des Konrektors nicht ersatzlos gestrichen. Wenn man der letztlich rein an Schülerzahlen orientierten Schulpolitik des Landes und der Praxis der Schulbehörden dauerhaft etwas entgegensetzen wolle, komme man um die Außenstellenlösung nicht herum.

Ganz anders beurteilten die Ortsvorsteher Keller (Leipferdingen) und Moriz (Kirchen-Hausen) die Lage. Gerade die Aufgabe der Eigenständigkeit werde eher über kurz als über lang die Existenz der Schulstandorte in den beiden Ortsteilen gefährden. Zudem drohe die Betreuungsqualität Schaden zu nehmen, wenn die Grundschüler und deren Eltern vor Ort keinen dauerhaften Ansprechpartner mehr hätten. Außerdem seien gerade die kleinen Grundschulen für Lehrkräfte attraktiv und die Perspektiven für die Wiederbesetzung der vakanten Rektorenstellen sehr positiv. Für die Grundschulen in Leipferdingen und Kirchen-Hausen seien die Voraussetzungen für die Selbständigkeit selten besser gewesen als derzeit.

Hubert Seger (CDU), Paul Haug (FW/FDP) und Ulrike Benz (SPD) argumentierten ähnlich wie Bürgermeister Hengstler für die Außenstellenlösung. Seger schlug zudem vor, die Zustimmung des Gemeinderats an die Voraussetzung zu knüpfen, dass sowohl die Zahl der Lehrerstellen als auch der Erhalt der Außenstellen von Land und Schulbehörden dauerhaft garantiert werde. Der Stadträtin Angelika Hötzer (Aktive Bürger), die ein ebenso flammendes wie wohlformuliertes Plädoyer für eigenständige Grundschulen gehalten beziehungsweise vom Blatt abgelesen hatte, warf Bürgermeister Hengstler vor, sie habe sich instrumentalisieren lassen.

Der Gemeinderatsbeschluss schafft die Voraussetzungen für die Neubesetzung der Konrektorenstelle an der Grundschule Geisingen. Der Konrektor wird für die Leitung der beiden Außenstellen in Leipferdingen und Kirchen-Hausen zuständig sein. Der Gemeinderat hat sein Votum an die Bedingung geknüpft, dass die zuständigen Schulbehörden die Zahl der Lehrerstellen ebenso dauerhaft garantiert wie den Erhalt der Außenstellen. Ob die Schulbehörden sich darauf einlassen, ist weder sicher noch haben Stadt und Gemeinderat tatsächlichen Einfluss darauf. (tom)