Geisingen/Kirchen-Hausen Grünes Licht für Kreisverkehr an Bundesstraße 31 bei Kirchen-Hausen

Zusage aus Verkehrsministerium liegt vor. Unfallschwerpunkt bei Kirchen-Hausen wird entschärft

Die von vielen Geisingern befürchtete Ampelanlage an der Kreuzung Bundesstraße 31/Landesstraße 185 bei Kirchen-Hausen ist vom Tisch, gebaut werden soll ein Kreisverkehr – wie von der Stadt Geisingen gefordert. "Die Zusage für den Kreisverkehr liegt seit heute schriftlich vom Verkehrsministerium vor", informierte erfreut Bürgermeister Walter Hengstler gestern Abend in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats, der sich am 12. Mai 2012 einstimmig für einen Kreisel ausgesprochen hatte.

Seit einigen Jahren fordert die Stadt Geisingen eine Entschärfung der Verkehrssituation an der neuralgischen Kreuzung. Lange sah es nach einer für alle unverständlichen Lösung einer Ampelregelung aus, gegen diese Entscheidung, die letzten Jahres im Stuttgarter Verkehrsministerium getroffen wurde, hat die Stadtverwaltung Geisingen bekanntlich mehrfach interveniert. Man hat die Entscheidung aus Stuttgart nicht verstanden, nachdem auch Verkehrsminister Hermann bei seinem Gemeindebesuch betonte, dass sein Herz für die Kreisverkehrslösung schlage. Das Landratsamt Tuttlingen hatte bereits den Auftrag, eine Ampelanlage für den Verkehrsknoten auszuschreiben und zu realisieren. Gegen die Entscheidung aus Stuttgart gab es Gemeinderat mehrfach heftige Diskussionen, als letzte Möglichkeiten einer Umkehr von der Signalanlage zum Kreisverkehr sah man eigentlich nur noch das Bundesverkehrsministerium. Gelände für den Bau eines Kreisverkehrs ist genügend vorhanden, das dem Bund beziehungsweise dem Land gehört.

Im Vorfeld der Bundestagswahl hatte man nun Befürchtungen, dass die Lösung der Problematik noch auf die lange Bank geschoben wird und weitere Untersuchungen angestellt werden, obwohl schon mehrfach teure Gutachten erstellt wurden, die der Kreisverkehrslösung den Vorzug zur schlechtesten Lösung, einer Signalanlage, gaben.

Von der Stadt Geisingen wurde auch der Bundestagsabgeordnete der CDU für den Wahlkreis, Volker Kauder mehrfach kontaktiert und durch seine Intervention bei Bundesverkehrsminister Dobrindt kam nun die Entscheidung, die bei vielen Geisingern und Verkehrsteilnehmer der Region für Erleichterung sorgt. Die Signalanlage ist vom Tisch. "Wir sind daraufhin vom baden-württembergischen Verkehrsministerium gebeten worden, mit der Erstellung einer Detailplanung zu beginnen und einen Zeitplan für den Bau eines Kreisverkehrs zu entwickeln", informierte Markus Adler, Sprecher des Regierungspräsidiums Freiburg.

Bei den Kostenvergleichen wurde in den Sitzungen des Geisinger Gemeinderats immer darauf hingewiesen, dass der komplette Knoten ohnehin vollständig saniert werden muss, da sowohl die Randsteineinfassungen, wie auch die gesamte Fahrbahn erhebliche Schäden aufweisen. "So besteht ein hoher Handlungsdruck, auch weil dieser Bereich einen Unfallschwerpunkt darstellt", unterstrich Bürgermeister Hengstler und erinnerte in diesem Zusammenhang an den jüngsten Verkehrsunfall an dieser Stelle am Montagabend. In diesem Jahr wird wohl nicht mehr mit dem Bau begonnen, da die Strecke ja auch Umleitungsstrecke für eventuelle Sperrungen auf der Autobahn im Zuge des Neubaus der Immensitzbrücke ist, mit deren Fertigstellung bis Ende des Jahres zu rechnen ist. Frühester Realisierungszeitpunkt ist daher im nächsten Jahr.