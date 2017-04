Gutmadingen Großes Bürgerinteresse an Gutmadinger Themen

Bürgerversammlung informiert über Gemeinschaftshaus, Dorfentwicklung und Flüchtlinge.

Die Gutmadinger Bürgerversammlung so gut besucht wie schon seit Jahren nicht mehr. Dies zeigt ein großes Interesse der Bürger am kommunalpolitischen Geschehen, vielleicht war auch die erste Vorstellung einer Planung für die Neugestaltung der Schulwiese und die Erläuterung des Baufortschrittes beim Gemeinschaftshaus der Grund. Gutmadingen hat, was die Einwohner betrifft, im letzten Jahr einen leichten Rückgang um 14 auf 786 zu verzeichnen, aber gemeinschaftlich und gesellschaftlich einen weiteren Schritt nach vorne gemacht. Das Wir-Gefühl ist in Gutmadingen stark, was Ortsvorsteher Norbert Weber auch mit vielen gemeinsamen Veranstaltungen in Gutmadingen untermauerte.

"Verschiedene kulturelle Veranstaltungen aber auch das Kramer-Treffen, die Meisterfeier des FC und das Narrentreffen der Loräbieschter erfuhren eine große Unterstützung aller", sagte Weber. Der Ortschaftsrat tagte im letzten Jahr in acht Sitzungen, acht Geburten (Vorjahr neun), sechs Sterbefälle (acht) und zwei Trauungen (sechs) waren zu verzeichnen. Da der Gutmadinger Kindergarten durch die Krippengruppe nur noch eine Regelgruppe hat, ist diese ausgelastet, etliche Gutmadinger müssen deshalb ihre Kinder in anderen Kindergärten unterbringen. Ortsvorsteher Weber und auch Bürgermeister Walter Hengstler baten hierfür um Verständnis. 2018 gehen die Kinderzahlen wieder zurück. Bürgermeister Hengstler informierte bei der Versammlung im Gasthaus "Ochsen" auch über die derzeitigen Überlegungen im Gemeinderat, zusätzliche Krippen- und Kindergartenplätze zu schaffen.

Weber informierte ferner über den derzeitigen Baufortschritt am Gemeinschaftshaus. Die Baufirma Hirt hat trotz Insolvenz weitergearbeitet, aber nunmehr die Arbeiten völlig eingestellt. Die Innenausbauarbeiten gehen nun voran. "Das Ziel, die Einweihung am 14. Oktober vornehmen zu können, ist trotzdem realistisch", sagte der Ortvorsteher. Weber dankte allen für ihr Engagement für den Ort und die Einwohner.

Bürgermeister Hengstler informierte auch über das Stadtentwicklungskonzept, das ja auch Gutmadingen betrifft, streifte das Thema Flüchtlinge und betonte hier, dass die Integration in Geisingen und Leipferdingen sehr gut für die 40 Flüchtlinge laufe.