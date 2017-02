Geisingen Gretele-Premiere beim Geisinger Zunftabend

Geisinger Publikum erlebt gleich zwei Aulfagen. Über 120 Akteure gestalten mehrstündiges Programm auf der Stadthallenbühne.

Die Aktiven der Narrenzunft Grünwinkel, die sich seit Ende letzten Jahres mit dem Zunftabendprogramm beschäftigen, haben noch eine Woche Zeit bis zu ihren Auftritten. An diesem Wochenende sind die meisten der Akteure, die in einer Woche auf der Bühne stehen, als aktive Narren in Aulfingen beim Narrentreffen der Zundermännle mit dabei. Geprobt für das Ereignis wird schon seit Wochen, seit dieser Woche bis zum kommenden Mittwoch in der Stadthalle, vorher in verschiedenen Räumlichkeiten wie die Pfarrheime oder das Feuerwehrgerätehaus. In diesem Jahr stehen die Zunftabende unter dem Motto „Phantasialand am Donaustrand“.

Neuerungen: "Mit dabei sind zum ersten Mal mit einem eigenen Programmpunkt die Gretele", informierte Narrenrat Erich Bertsche, der für das Programm verantwortlich ist. Die Gretele sind auch beim Einmarsch der Traditionsfiguren, also Hexen, Hansele und Narrenräte, als Begleiterinnen der Narrenräte dabei. Nach zweijähriger Pause wird es in diesem Jahr wieder eine Ansage geben, die von Programmpunkt zu Programmpunkt führt und überleitet. Das Geheimnis um den Ansager lüftet sich auf der Bühne.

"Mit dabei sind zum ersten Mal mit einem eigenen Programmpunkt die Gretele", informierte Narrenrat Erich Bertsche, der für das Programm verantwortlich ist. Die Gretele sind auch beim Einmarsch der Traditionsfiguren, also Hexen, Hansele und Narrenräte, als Begleiterinnen der Narrenräte dabei. Nach zweijähriger Pause wird es in diesem Jahr wieder eine Ansage geben, die von Programmpunkt zu Programmpunkt führt und überleitet. Das Geheimnis um den Ansager lüftet sich auf der Bühne. Die Akteure: Jeweils rund 120 Akteure aus verschiedenen Gruppen werden auf der Bühne an beiden Abenden die Besucher mit einem abwechslungsreichen närrischen Programm unterhalten. Flotte Tänze, Sketche und allerlei Klamauk, aber auch der Blick ins Ortsgeschehen machen den Reiz der Zunftabende aus. Neben Hexen, Hansele, Gretele, Jazztanzgruppen oder der Formation "D' Siitäriißer & Ech" sind auch die Musiker der Stadtmusik zeitweise auf der Bühne.

Jeweils rund 120 Akteure aus verschiedenen Gruppen werden auf der Bühne an beiden Abenden die Besucher mit einem abwechslungsreichen närrischen Programm unterhalten. Flotte Tänze, Sketche und allerlei Klamauk, aber auch der Blick ins Ortsgeschehen machen den Reiz der Zunftabende aus. Neben Hexen, Hansele, Gretele, Jazztanzgruppen oder der Formation "D' Siitäriißer & Ech" sind auch die Musiker der Stadtmusik zeitweise auf der Bühne. Zeitplan: Am Samstagnachmittag dürfen auch die Kinder wieder die Brauchtumstänze aufführen, am Abend sind dies dann die erwachsenen Hansele und Hexen. Für die Programmpunkte werden nicht nur Texte und Choreographie geschrieben und erarbeitet, sondern auch die Kulissen werden von den Gruppen teilweise selbst hergestellt, bis dann „Phantasialand am Donaustrand“ über die Bühne gehen kann. Am Sonntag beginnt der Zunftabend bereits um 18 Uhr. Diese zeitliche Verlagerung hatte man vor einigen Jahren bereits vorgenommen, um einerseits den Aktiven etwas mehr Nachtruhe zu gönnen, um am Montag wieder mit Elan beim närrischen Geschehen dabei zu sein, aber auch um Besuchern mit etwas größeren Kindern einen Besuch zu ermöglichen. Für kleinere Kinder findet ja die Hauptprobe am Samstag, 25. Februar, um 13.30 Uhr statt.

Am Samstagnachmittag dürfen auch die Kinder wieder die Brauchtumstänze aufführen, am Abend sind dies dann die erwachsenen Hansele und Hexen. Für die Programmpunkte werden nicht nur Texte und Choreographie geschrieben und erarbeitet, sondern auch die Kulissen werden von den Gruppen teilweise selbst hergestellt, bis dann „Phantasialand am Donaustrand“ über die Bühne gehen kann. Am Sonntag beginnt der Zunftabend bereits um 18 Uhr. Diese zeitliche Verlagerung hatte man vor einigen Jahren bereits vorgenommen, um einerseits den Aktiven etwas mehr Nachtruhe zu gönnen, um am Montag wieder mit Elan beim närrischen Geschehen dabei zu sein, aber auch um Besuchern mit etwas größeren Kindern einen Besuch zu ermöglichen. Für kleinere Kinder findet ja die Hauptprobe am Samstag, 25. Februar, um 13.30 Uhr statt. Geschichte: Die Zunftabende der Narrenzunft Grünwinkel finden seit 1971 in der Stadthalle beziehungsweise seit 2014 in der neuen Stadthalle statt. Und schon kurz nach der Verlagerung der Zunftabende in die 1971 neu gebaute und 2013 abgebrochene Festhalle wurde er zweimal aufgeführt. Die Geisinger Zunft hat an den traditionellen Aufführungen der Zunftabende am Fasnetsamstag und -sonntag festgehalten.

Die Zunftabende der Narrenzunft Grünwinkel finden seit 1971 in der Stadthalle beziehungsweise seit 2014 in der neuen Stadthalle statt. Und schon kurz nach der Verlagerung der Zunftabende in die 1971 neu gebaute und 2013 abgebrochene Festhalle wurde er zweimal aufgeführt. Die Geisinger Zunft hat an den traditionellen Aufführungen der Zunftabende am Fasnetsamstag und -sonntag festgehalten. Kartenvorverkauf: Der Verkauf der Karten für die Zunftabende hat bereits am letzten Samstag begonnen, ein zweiter findet am heutigen Samstag, 18. Februar, nochmals von neun bis zehn Uhr im Foyer der Stadthalle statt. Für Samstag, 25. Februar, gibt es nur noch wenige Restkarten, für den Zunftabend am Sonntag sind noch ausreichend Karten vorhanden.

Vier Programmstunden

Die Narrenzunft Grünwinkel Geisingen führt die Zunftabendprogramme zweimal auf, am Samstag, 25. Februar, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 26. Februar, um 18 Uhr in der Stadthalle. Bis die Tänze sitzen, die Choreographien umgesetzt sind, die Kostüme passen, die Texte gedichtete sind und dann vor allem noch die Dekoration, Beleuchtung und Kulisse stimmen, vergeht viel Zeit. Viele Proben sind erforderlich, und noch mehr Besprechungen. Wenn das Programm dann nach drei oder vier Stunden beendet ist und die Akteure beim Finale nochmals einen Schlussapplaus entgegennehmen können, können dann diejenigen aufatmen die auf der Bühne stehen. (ph)