Geisingen Geisingerin mit dem Flortett auf Erfolgskurs

Marion Degenkolb ist Deutsche Vizemeisterin. Geisinger Fechttalente erfolgreich bei Seniorenmeisterschaften.

"Wo kommt Ihr eigentlich jetzt her?", war die Frage, die man Marion Degenkolb und Birgit Elsässer bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften im Fechten stellte. Denn bei den dortigen Meisterschaften in Bad Dürkheim kamen zwei Fechterinnen aus den größtenteils unbekannten Geisingen, nahmen teil und Marion Degenkolb wurde Deutsche Vizemeisterin. Ein herausragender Erfolg für die Geisinger Fechter, und auch der fünfte Platz für Birgit Elsässer kann sich sehen lassen. Marion Degenkolb startete in der Gruppe 50 plus, Birgit Elsässer in der Gruppe 40 plus, sie startete sowohl im Degen, als auch im Florett.

Der Name Degenkolb und auch Elsässser ist in Fechtkreisen in Deutschland schon länger ein Begriff, die 54-jährige Zahnarzthelferin Marion Degenkolb ist eine Fechterin seit Kindesbeinen und mit Begeisterung. Südbadische Meistertitel im Einzel und Mannschaft jahrelang in Folge, erfolgreiche Teilnahmen beim Deutschlandpokal, und dort sogar einmal Sieger mit anderen Fechterinnen zusammen, Siege bei zahlreichen nationalen und internationalen Wettbewerben kennzeichnen ihre Karriere.

Ihre erste Teilnahme bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften folgte nun und gleich mit einem riesigen Erfolg. Da galt es die Rundengefechte zu überstehen, zwei gewann Marion Degenkolb klar mit 10:2, dann die K.O.-Runde ohne Hoffnungslauf. Mit 7:6 setzte sich Degenkolb durch, und anstatt sich kurz auszuruhen, ging sie gleich ins Finale, was ein Fehler war, wie sie berichtet, denn sie war nach dem letzten Gefecht ausgepowert. Das Finale verlor sie dann 10:2 gegen Silke Weltzien aus München. Gegen sie hat Marion Degenkolb beim Deutschlandpokal auch schon gewonnen.

„Ein Sieg wäre unter anderen Vorzeichen eventuell möglich gewesen“, bilanzieren Degenkolb und Birgit Elsässer. Aber man ist auch mit dem Vizemeistertitel zufrieden. Die erfolgreichen Newcomer aus dem Süden wollte der Fechterbund dann auch gleich zur Europameisterschaft nach Italien mitnehmen, was Marion Degenkolb jedoch für dieses Jahr ablehnte.

Für Birgit Elsässer lief es ebenfalls erfolgreich, wenn es ihr auch nicht auf ein Siegertreppchen gereicht hat. Die 47-jährige Diplom Betriebswirtin startete im Florett in der Gruppe 40 plus, kam in den K.O.-Runden zuerst auf den achten Platz, verlor dann in der zweiten K.O.-Runde mit 6:0 und belegte am Ende den fünften Tabellenplatz. Sie startete dann auch im Degen einen Tag später, und wurde in dieser Waffengattung in der Endbewertung Neunte von 18. Beide sind nunmehr auch in der Seniorenrangliste vertreten. Marion Degenkolb auf dem sechsten Platz, Birgit Elsässer im Florett auf Rang zwölf und im Degen auf Rang 14. "Ein toller Erfolg", fand auch der Vorsitzende der Fecht- und Turnerschaft, Tilo Bühler, der den beiden im Namen des Gesamtvereins gratulierte.

Schnuppertraining

Die Fechtabteilung der Fecht- und Turnerschaft Geisingen wurde 1961 gegründet, 1972 wurde durch die Gründung der Turnabteilung die Fecht- und Turnerschaft Geisingen formiert. Derzeit befindet sich die Fechtabteilung wieder im Neuaufbau der Jugend und lädt jeden Mittwoch ab 18 Uhr zum Schnuppertraining für Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene, in die Stadthalle ein. (ph)