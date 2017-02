Geisingen Geisinger und Gutmadinger Narren als kreative Wagenbauer

Tradition der Motivwagen wird gepflegt. Die schönsten Gefährte werden am Fasnetmontag in Geisingen prämiert.

Geisingen/Gutmadingen – Bisher war Gutmadingen mehr oder weniger das einzige Narrendorf in der Region Geisingen, wo sich die Wagenbauer an Fasnet einen regelrechten Wettbewerb lieferten. Mittlerweile sind auch die Geisinger im Wagenbaufieber. Die Geisinger Narrenzunft Grünwinkel hat im letzten Jahr einen Wettbewerb ausgerufen, um Fasnachtswagen zu bauen und hat diese prämiert. Aufgrund der guten Resonanz erfährt der Wettbewerb seine zweite Auflage. In den vergangenen Jahren waren nur noch ein oder zwei Fasnachtswagen in Geisingen unterwegs, die teilweise mit viel Aufwand hergestellt wurden. Vor drei und vier Jahrzehnten waren die Geisinger Umzüge dagegen für ihre Vielfalt und auch für die vielen Umzugswagen in der Region bekannt. Da wurde überall in den Scheunen und Garagen gebastelt, vom Handwagen bis hin zum umgebauten Tieflader. In diesem Jahr sind die Wagenbauer in Gutmadingen und Geisingen bereits seit einigen Wochen am Werk, in den nächsten Tagen gilt es noch die Restarbeiten zu erledigen, vorwiegend sind hier nun die Maler dran.

Größte Gruppen am Geisinger Umzug sind neben den beiden Kindergärten, die gemeinsam marschieren, die Traditionsgruppen Hexen und Hansele, gefolgt von zahlreichen kleineren Gruppen. Die Motivwagen runden so die närrische Vielfalt ab und spiegeln die Kreativität ihrer Erbauer.

Es wäre schön, wenn sich noch mehr Gruppen zum Bau eines Fasnetwagens entschließend könnten, sagen Alexander Höfler und Udo Heppler vom Führungsquartett der Narrenzunft Grünwinkel Geisingen. Wer dies noch überlegt, sollte sich umgehend mit der Zunft in Verbindung setzen. Denn es gibt bekanntlich umfangreiche Vorschriften für das Mitführen von Fasnetwagen an den Umzügen.

Keinen offiziellen Wettbewerb brauchen dagegen die Gutmadinger, dort herrscht intern schon lange ein Wettstreit der Wagenbauer. Kleine Wagen mit einmotorigen Geräteträgern als Zugmaschine bis zum umgebauten dreiachsigen Anhänger, gezogen von mehreren hundert Pferdestärken, sind hier dabei. Denn hier ist die Wagenbautradition noch erhalten und der Wettbewerb funktioniert. Man darf darauf gespannt sein, was dann die Narren wieder auf ihre Wagen bringen. In Geisingen sind einige Akteure fleißig am Wagen bauen, in Gutmadingen zahlreiche Gruppen. Was konkret gebaut wird, verraten die närrischen Handwerker allerdings nicht, es soll ja trotzdem eine Überraschung sein bis eben zum Umzug am Fasnetmontag um 14 Uhr.

Montagsumzüge

Die Geisinger Narrenzunft Grünwinkel Geisingen wird auch in diesem Jahr mit einem Wagenbauwettbewerb den Umzug am Fasnetmontag, 27. Februar, aufmischen. Eine Jury bewertet die Wagen und anschließend ist in der Festhalle dann die Prämierung der Wagen. Die Gutmadinger sind eine der wenigen Gemeinden in der Region, bei denen die Fasnetwagen den Umzug am Montag beherrschen und die Zuschauer ins Staunen bringen. Beide Umzüge starten am Montag um 14 Uhr. (ph)