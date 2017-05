Geisingen Geisinger Weihnachtsmarkt als großes Projekt

Förderverein der Geisinger Schule plant für Winter. Erfolgreiches Zirkusprojekt soll 2018 wieder aufleben. Hausaufgabenbetreuung für Schüler aller Klassen.

Neu formiert hat sich der Förderverein der Grund- und Werkrealschule Geisingen und sich drei Monate nach der Neuorganisation gleich an ein riesiges Projekt zusammen mit dem Elternbeirat gewagt: das Zirkusprojekt, an dem sich auch die Grundschule Kirchen-Hausen beteiligte. Die immensen Kosten für das Projekt konnten durch zahlreiche Spenden, den Eintritt und einen Zuschuss durch die Stadt abgedeckt werden.

Der Förderverein will aber dieses bei den Schülern sehr gut angekommene Projekt keine Eintagsfliege sein lassen, sondern wiederholen. Bei dem Projekt, das selbst anfängliche Skeptiker überzeugte, wurden die Teamfähigkeit und der Zusammenhalt der Schüler unter- und miteinander, aber auch die Persönlichkeitsentwicklung jedes Einzelnen nachhaltig positiv beeinflusst. Der Förderverein hat daneben noch eine ganze Reihe von Ideen, deren Umsetzung nicht ohne finanzielle Mittel geht. Der Förderverein finanziert außerdem die Hausaufgabenbetreuung, bei der zwei Mitarbeiter entlohnt werden. Hierfür erhält der Verein einiges an Zuschüssen.

„Sehr wichtig ist dem Förderverein die Unterstützung von Kindern aus finanziell benachteiligten Familien, etwa bei Ausflügen und Klassenfahrten. Der Geldbeutel der Eltern darf nicht Ausschlag dafür sein, ob ein Kind bei einer Klassenfahrt mitdarf oder nicht“, betont Vorsitzende Nathalie Seilnacht. Ferner wollen Spielgegenstände für den Schulhof gekauft und der Schulhof gestaltet werden. Weg vom Bildschirm und Fernseher hin zu kreativen Spielen, was für die Entwicklung der Kinder wichtig ist. Damit will es der Förderverein aber nicht bewenden lassen.

Nächstes Projekt ist die Organisation und Durchführung eines Weihnachtsmarkts, wo sich nicht nur die Schüler, sondern auch die Kindergärten beteiligen können. Aber wer einen solchen Markt anbietet und die Akteure dann die Schüler sind, verfügt weder über finanzielle Reserven, noch über Einnahmen um die notwendige und erforderliche Logistik aufzubauen und zur Verfügung zu stellen. Stellwände, Verkaufsstände, Überdachungen, Dekorationsmaterial.

Dieser Weihnachtsmarkt soll, da es in Geisingen selbst kein solches Angebot gibt, auch wiederholt werden. Mit der Teilnahme am Vereinswettbewerb erhofft sich Nathalie Seilnacht einen Grundstock für diese Anschaffungen, aber auch für die anderen Aufgaben des Fördervereins, der Hand in Hand mit der Schulleitung und dem Lehrerkollegium sowie dem Elternbeirat den Schulstandort Geisingen ins positive Licht rücken will. Öffentlichkeitsarbeit und Außendarstellung haben in den letzten Jahren sehr gelitten, zu einer solchen gehören Aktionen der verschiedensten Art und zu diesen entsprechende finanzielle Ressourcen.

Nathalie Seilnacht hat seit der Neuorganisation im Dezember letzten Jahres viel positive Resonanz für den Förderverein erfahren.

Schulförderverein

