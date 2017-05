Geisingen Geisinger Unterstützung für Tansania

Verein Asante Sana Tanzania initiiert gut besuchtes Benefizkonzert mit Geisinger Akteuren.

Es war ein Abend mit vielen "Wow-Effekten". Der Verein Asante Sana Tanzania hatte ins katholische Pfarrheim zu einem Benefizkonzert eingeladen und wollte seine Projekte in Tansania vorstellen, untermalt mit Musik- und Gesangvorträgen von meist heimischen Akteuren. "Asante Sana" heißt Danke und Dankbarkeit haben Lena Heidel und Isabel Schnekenburger bei ihrem Aufenthalt in Tansania Ende 2012 in Fülle erfahren, wo sie einige Wochen in Schulen arbeiteten. "Asante Sana" sagten im Pfarrheim vor rund 80 interessierten und am Ende gut informierten und vor allem begeisterte Zuhörern Onesmo Ch'anga, der Lehrer ist und Pastor und Lehrer Michael Mkinywa, für die Unterstützung. Mkinywa war schon einige Male in Deutschland. „Ich bin ein Geisinger“, sagte er.

Lena Heidel und Isabel Schnekenburger moderierten den Abend, bei dem abwechselnd die drei Projekte vorgestellt werden, die der Verein in Tansania unterstützt. Es geht dabei um die Verbesserung der schulischen Ausbildung und auch um die Aufnahme von Waisenkindern. Informationen wechselten sich dann mit musikalischen Auftritten ab. Eingeleitet wurde der musikalische Teil durch David Haug mit dem Marimaphon und Xylophon als Solist und zusammen mit Edgar Friedrich mit dem Saxophon. Danach solistisch Lisa Runge mit Gitarre und Gesang, der alle Nuancen der Stimmlagen abdeckte. Und dies trotz angeschlagener Stimme. Das Flötenquartett mit Ingrid Fromm, Annika Tritschler, Sabrina Haas und Nina Hemens folgte, zuletzt gab es drei Gesangsvorträge von Elena Friedrich und Andreas Vetter als Solist und dann gemeinsam den Song „Totale Finsternis“ aus dem Musical Tanz der Vampire. Sollten dort die Hauptdarsteller einmal ausfallen, im Pfarrheim standen zwei gut geeignete Ersatzdarsteller auf der Bühne.

Knapp drei Stunden gab es Information, Musik und Gesang vom Feinsten, keiner hatte den Weg ins Pfarrheim bereut. Die beiden Gäste aus Tanzania sind unter anderem am 3. Mai in Donaueschingen im Dritte Welt-Laden um 19.30 Uhr und am 9. Mai im Dritte Welt Laden in Tuttlingen um 19 Uhr, um die über die Projekte und ihr Land mit Interessenten ins Gespräch zu kommen.