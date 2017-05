Geisingen Geisinger Theaterakteure spielen in Berlin

„Die unverwüstlich Couragierten“ treten am Samstag auf der Internationalen Gartenschau auf.

Großer Tag für Geisinger Theaterspieler: Gestern war Abfahrt nach Berlin, die Senioren-Theatergruppe 50 plus „Die unverwüstlich Couragierten“ startete mit großer Vorfreude nach Berlin, wo sie an den Feierlichkeiten zum125-jährigen Jubiläum des Bundesverbands Amateurtheater (BDAT) teilnimmt. Die Laienspieler vertreten den Landesverband Baden-Württtemberg als eine von fünf Gruppen am Samstag auf der Internationalen Gartenschau. Dort werden die Geisinger gleich dreimal mit ihrem 30 Minuten dauernden Stück „Donauwelle“ auftreten. „Es enthält Elemente aus Tanz und Bewegung, Szenenspiel und Publikumsmitwirkung“, informiert die Leiterin der Gruppe, Theaterpädagogin Marianne Engbers. Das Stück greift sowohl regionale Aspekte, als auch grenzüberschreitende Aspekte auf. "Dabei nehmen wir das Publikum mit auf eine ungewohnte Reise und ermöglichen diesem dabei einen ganz neuen Blick auf ein Stück Heimat“, sagt Engbers.

Vor fast genau zwei Jahren, genau am 17. März 2015, trafen sich die Mitglieder zum ersten Mal im Pfarrheim Geisingen zu ihrer ersten Trainingsstunde. „Unverwüstlich“ nennt sich die Gruppe, weil sie sich vor keinem Zipperlein schrecken lassen will und „ die Couragierten“, weil sie gerne immer wieder mutig für sie bislang unbekanntes Theaterland erkunden wollen. Keiner konnte sich unter so einer Theatergruppe 50 plus, Theater und mehr, damals wirklich etwas vorstellen. Was würde da auf sie zukommen? Theaterpädagogin Marianne Engbers hatte zu diesem ersten Treffen eingeladen. Sie erklärte den Teilnehmern: „Theater ist eben nicht nur Text, Rolle und Stück, sondern es erfordert sehr viel mehr. Körper und Stimme sind die Instrumente, mit denen ein Akteur auf der Bühne spielt."

Die Gruppe umfasst derzeit zwölf Mitglieder im Alter von 50 plus, 80 minus. Zu ihrem eigenen Erstaunen wagte ein Teil der Gruppe bereits am Seniorennachmittag der Stadt Geisingen im Advent 2015 schon einen ersten Auftritt, weitere folgten an der Frauenfasnet und nun kommt der große Auftritt auf der Internationalen Gartenschau in Berlin am kommenden Samstag. Weitere Informationen gibt es bei Marianne Engbers unter der Telefonnummer 07704/6812. Trainingsstunde ist immer dienstags um 18.30 Uhr im Katholischen Pfarrheim Geisingen.