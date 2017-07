Geisingen Geisinger Serenade zieht viele Besucher an

Abendliches Freiluftangebot der Stadtmusik Geisingen trifft den Geschmack der Gäste.

Glück mit dem Wetter hatten der Förderverein der Stadtmusik und die Stadtmusik mit der Einladung zur Sommerserenade am Freitagabend an der Schlossstraße. Viele Freunde der Musik und die Veranstalter haben den ganzen Tag die Wetterprognosen verfolgt und gegen Abend ging so mancher Blick in Richtung Wartenberg. Dunkle Wolken zogen immer wieder auf. Kommen die Wolken und bringen sie Regen und damit das Aus für die Freiluftveranstaltung oder nicht?, fragten sich die Veranstalter. Die Prognosen des Wetterdienstes waren nicht positiv, doch die dunklen Wolken verzogen sich, oder besser gesagt der Wartenberg hat sie durch seine Kegelform auf der Baar umgeleitet. Die Serenade konnte stattfinden, und sehr schnell füllte sich der Festbereich in der Schlossstraße.

Die Musiker, die Edgar Friedrich dirigierte, saßen nördlich des Agathabrunnens, die Stadtpatronin hatte ihren Blick auf die Festbesucher. Der Förderverein wurde bei der Versorgung der Besucher mit Speisen und Getränken von Helfern des Kirchenchores unterstützt.

Die Angebote fanden regen Absatz. Die Musiker hatten wie schon vor einer Woche in Leipferdingen ein buntes Programm an Unterhaltungsmusik einstudiert, die Stadtmusik kann auch bei einer solchen Literatur die Besucher überzeugen. Tobias Buss, geschäftsführender Vorsitzender der Stadtmusik, führte durch das Programm. Die Besucher erlebten einen warmen Sommerabend bei südländischen Temperaturen und genossen sowohl die Temperatur, wie auch die Atmosphäre der Veranstaltung. Diese fand nun zum zweiten Mal statt und es lag schon einige Jahre zurück, als die „Musik am Brünnele“, wie es damals hieß, ebenfalls viele Besucher anlockte, die zweite geplante Veranstaltung wurde damals wegen der Wetterprognosen abgesagt.

In diesem Jahr beschloss die Vorstandschaft aufgrund der nicht positiven Wetterprognosen aber, keine vorzeitige Absage zu tätigen, sondern abzuwarten, wie sich das Wetter tatsächlich entwickelt. „Entweder das Wetter ist gut und wir ziehen das Fest durch, oder es regnet, dann fällt es halt aus“, betonte Tobias Buss im Vorfeld. Das Wetter hielt. Viel öfters sollten solche zwanglosen Treffs stattfinden, war die Meinung vieler Besucher, nur man muss halt jemand finden, der dies veranstaltet und auch die Bewirtung übernimmt.