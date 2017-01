Geisingen Geisinger Seniorentheater spielt im Mai in Berlin

Unverwüstlich couragierte Senioren bereichern die Gartenschau: Die agile Geisinger Gruppe besteht seit zwei Jahren.

Senioren spielen Theater: In Geisingen sind es mittlerweile zwei Gruppen, eine von ihnen wird in diesem Jahr in Berlin vor großem Publikum auftreten. Es gibt in Geisingen zum einen die Gruppe rund um Roswitha Röhrle, die seit einigen Jahren Krippenspiele oder ähnliche Theater vor Weihnachten einstudiert. Und dann die „unverwüstlich Couragierten“, die von Marianne Engbers vor knapp zwei Jahren gegründet wurde und sich nicht nur projektbezogen trifft, sondern ganzjährig. Die Couragierten werden in Berlin bei der Internationalen Gartenschau auftreten.

Marianne Engbers war wie Roswitha Röhrle Pädagogin an der Geisinger Schule und hatte auch eine vierjährige nebenberufliche Weiterbildung zur Theaterpädagogin absolviert. Sie ist seit letztem Schuljahr in Pension. Engbers hat schon in den zurückliegenden Jahren für Schulveranstaltungen viele Theaterstücke einstudiert und auch Theaterprojekte ins Leben gerufen. Beim Ferienprogramm wird eine Woche lang ein Theaterstück einstudiert und dann aufgeführt.

Die Gruppe „die unverwüstlich Couragierten“, die zwischen acht und zwölf Akteure zählt, die im Alter zwischen 59 und 80 Jahren sind, trifft sich jeden Dienstag ab 18.30 Uhr im katholischen Pfarrheim. Dabei steht erst einmal Spaß im Vordergrund und zum Beginn eine Art Aufwärmphase für Körper und Geist. „Es ist eine Mischung zwischen Gehirnjogging beziehungsweise Gedächtnistraining und Seniorengymnastik, also verschiedener Elemente“, betont Irmgard Schmid. Und Renate Hog ergänzt: „In der Theatergruppe wird das Lachen aufgewertet, Rhythmik, Bewegung, Tänze, Improvisationen, Körperwahrnehmung und Massage sind die unterschiedlichsten Elemente der Theaterstunde“.

Improvisation steht vorne und dies wird auch durch das Gehirnjogging unterstützt. Ein Stichwort fällt und dann setzt die Gruppe eine Szene um, jeder sagt ein Wort und gestikuliert seine Aussage zu diesem Stichwort. Marianne Engbers betont, dass verschiedene Bereiche des Theaters einstudiert werden. „Stimme, Bewegung und Ausdrucksvermögen werden geschult und gestärkt.

Dadurch wird auch das Selbstbewußtsein gestärkt und die Wahrnehmung geschärft“, so Marianne Engbers. Eine lustige Runde, bei der auch die Gemütlichkeit großgeschrieben wird, und gelacht wird die ganze Zeit. Ein Ausdruck, dass es mächtig Spaß macht. Den ersten Auftritt hatte die Gruppe beim Straßenfest vor zwei Jahren, dann im letzten Jahr an der Frauenfasnet und beim Seniorennachmittag. Und den Trossinger Senioren, die Geisingen besuchten, untermalten Mitglieder der Gruppe an verschiedenen historischen Punkten mit Mimik und entsprechender Choreografie die Stadtführung, was sehr gut ankam.

Beim Seniorennachmittag im Dezember zeigten einige die Weihnachtsbäckerei, einmal anders, wie von Kinderstücken bekannt. Und nun kommt der große Auftritt der Couragierten bei der ersten Internationalen Gartenschau in Berlin. Marianne Engbers war bei einer Fortbildung beim Landesverband und stellte dort die entsprechenden Kontakte her. Fünf Amateurtheatergruppen treten dort zwischen dem 12. und 14. Mai anlässlich des 125-jährigen Bestehenss des Bundes Deutscher Amateurtheater auf. Die „unverwüstlich Couragierten“ bewarben sich und wenige Tage vor Weihnachten erhielten sie die Zusage für den Auftritt in Berlin. „Bedingung ist ohne Lautsprecher und Technik“, so Engbers. Das beherrschen die Couragierten ja bestens, wie sie schon mehrfach bewiesen haben.

Die Akteure

Die Theatergruppe die "unverwüstlich Couragierten" wurde im Mai 2015 auf Initiative von Marianne Engbers gegründet. Zwischen acht und zwölf Mitglieder sind jeden Dienstag ab 18.30 Uhr im katholischen Pfarrheim dabei. Neue Mitglieder sind gerne willkommen, man braucht keinerlei Theatererfahrung. Infos zu den Seniorentheatergruppen gibt es bei Marianne und Werner Engbers, Telefon 07704/6812. (ph)

Informationen im Internet: http://www.seniorentheater-bw.com/