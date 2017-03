Geisingen Geisinger Selbständige wenden Vereinsauflösung ab

Ortsverband steht für die Dauer eines Jahres unter kommissarischer Führung.

Die drohende Auflösung des Bundes der Selbständigen, Ortsverband Geisingen, konnte in der Jahreshauptversammlung zunächst abgewendet werden: Der Verein wird für die Dauer von maximal einem Jahr vom Bezirksvorsitzenden für Südbaden, Hans-Jürgen Maier, kommissarisch weitergeführt, mit dem Ziel, doch noch den Fortbestand des Vereins zu sichern. Gelingt dies in dem Zeitraum nicht, droht das endgültige Aus.

Vorsitzende Daniela Klausmann begründete in der Versammlung am Dienstagabend die Überlegungen zur Auflösung des Vereins, die man sich nicht leicht gemacht habe. "Das immer mehr zurückgehende Interesse der Mitlieder war hierfür ein wesentlicher Grund", so Klausmann. Für das Desinteresse nannte sie mehrere Beispiele, unter anderem ergab sich bei fünf Anmeldungen so gut wie keine Resonanz zu dem Vorschlag, einen Weihnachtsmarkt durchzuführen.

Ämterbesetzung schwierig

Auch die Versuche, in Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister ein wirksames Konzept zu entwickeln, um von der Vereinsmüdigkeit weg zu kommen, seien nicht erfolgreich gewesen. Zudem bereite auch die Besetzung von Vorstandsposten zunehmend Probleme. Das mangelnde Interesse zeigte sich auch am Besuch der Versammlung. Obgleich die wichtige Frage einer Auflösung auf der Tagesordnung stand, lag die Zahl der Anwesenden kaum über 20 Prozent der 64 Mitglieder.

Kathrin Sorg, welche die Stadt für den wegen einer zeitgleichen Sitzung des Technischen Ausschusses verhinderten Bürgermeisters Walter Hengstler vertrat, unterstrich, dass es einem schwerfalle, über eine Auflösung des Vereins im 120. Jahr seines Bestehens einfach hinweg zu gehen. Rückblickend auf die Geschichte würdigte sie die Verdienste des Gewerbevereins, auf den die Bürger stolz sein konnten und der eine Visitenkarte der Stadt war. "Es gab viele Höhepunkte, wenn man nur an die erfolgreichen Gewerbeausstellungen denkt", sagte die Bürgermeisterstellvertreterin. Die Stadt würde es nach ihren Worten bedauern, wenn sie einen starken Partner verlieren würde. Es bleibe die Hoffnung auf einen Impuls den Verein wieder zum Leben zu erwecken.

Schriftführerin Sabine Uhrig erinnerte daran, dass sich die Entwicklung bereits 2014 abzeichnete, wobei man seinerzeit die Problematik noch überbrücken konnte. In der Aussprache wurden auch die Sorgen der Geschäftsleute über das veränderte Einkaufsverhalten deutlich, welches verbreitet zu Leerständen führt.

Mitglieder und Vorstand gefordert

Mit viel Überzeugungskraft setzte sich Bezirksvorsitzender Maier dafür ein, dem Verein doch noch eine Chance zu geben. Er bot an, diesen kommissarisch für ein Jahr weiter zu führen. In der Zeit wäre der Verein von Beiträgen an den Landesverband befreit. Er stellte klar, dass eine Vorstandschaft zustande kommen und sich die Mitglieder einbringen müssen, um schlussendlich die Auflösung zu verhindern. Bei zwei Gegenstimmen stimmten die Anwesenden diesem Vorgehen schließlich zu.