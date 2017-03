Geisingen Geisinger Rat verweigert Einvernehmen zu Bauprojekt

Auch im zweiten Anlauf erhält Bauträger keine Zustimmung für Geschosswohnungen im Geisinger Wohngebiet „Am Wildtalweg“.

Sein Einvernehmen verweigerte der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung einer Bauvoranfrage zum Neubau von zwei Acht-Familien-Wohnhäusern mit 16 Tiefgaragenstellplätzen und 16 Stellplätzen auf zwei Grundstücken an der Straße Am Amtenstieg im Geisinger Wohngebiet „Am Wildtalweg“. Weil es im Falle seiner Realisierung zwei Vorgaben aus dem Bebauungsplan nicht einhalten würde, hätte das Bauvorhaben entsprechende Befreiungen benötigt. Zum einen sollen die beiden Gebäude zweigeschossig mit Dachausbau ausgeführt werden, während der Bebauungsplan eine eingeschossige Ausführung mit Dachausbau vorgibt. Zum anderen liegen die Bauten nicht in den vorgesehenen Baufenstern.

Der Gemeinderat, allen voran die Stadträte Kathrin Sorg (CDU) und Paul Haug (FW/FDP), bemängelte zudem die geplante Ausführung der unter- und oberirdischen Stellplätze. Sie hege starke Zweifel, so Sorg, dass tatsächlich alle projektierten Stellplätze angesichts der geplanten Dimensionierung und Zufahrtssituation in der Praxis tatsächlich anfahrbar und damit nutzbar seien. Haug merkte darüber hinaus an, dass Besucherstellplätze offenbar nicht oder zumindest nicht in ausreichendem Maße vorgesehen seien. Die Landesbauordnung sehe für einen Anteil von mindestens zehn Prozent für Besucherstellplätze vor. Die Stadt habe zwar Bedarf an Geschosswohnungen, man werde ihm aber nicht um jeden Preis nachkommen, beschied der Gemeinderat. Die Befreiungen seien zwar grundsätzlich denkbar, man werde sie aber erst in Erwägung ziehen, wenn der Bauherr – dabei handelt es sich um die Firma Galantbau aus Villingen-Schwenningen – ihre Planungen modifiziert habe und das Ganze tunlichst in frühzeitiger Abstimmung mit der Stadtverwaltung.

Damit ist es Galantbau auch im zweiten Anlauf nicht gelungen, das Einvernehmen des Rats für ein Geschossbauprojekt im Bereich Am Amtenstieg zu erzielen. Bereits im Januar hatte der Gemeinderat eine Bauvoranfrage für zwei Sechs-Familien-Häuser auf einem Grundstück gegenüber des Feuerwehrgerätehauses abschlägig beschieden.