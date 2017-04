Geisingen Geisinger Rädlemarkt bleibt beliebt

Der Rädlemarkt der Geisinger Bürgerinitiative bleibt beliebt, zeigte sich jetzt erneut

Die Bürgerinitiative Geisingen organisierte am Samstag in der Geisinger Schule den schon traditionellen Rädlemarkt. Schon am Freitag wurden die Fahrräder, aber auch Zubehör wie Anhänger oder auch Spielgeräte mit Rädern angeliefert. Mitglieder der Initiative nummerierten und registrierten die Räder und Gegenstände, die dann am Sonntagmorgen zahlreiche Kaufinteressenten in Augenschein nahmen.



Den Kaufinteressenten wurde geholfen, sie wurden auch beraten und im einen oder anderen Fall wurde versucht zu feilschen, was aber nur bedingt möglich war. Das eine oder andere Rad wurde getestet, für gut befunden und wechselte den Besitzer. Eine Probefahrt auf dem Schulhof war jederzeit möglich. Bei den Erwachsenenrädern war das Angebot qualitativ sehr gut zu günstigen Preisen, Kinderräder jeglicher Größe waren ebenfalls in gutem Zustand in großer Auswahl vorhanden, aber nicht alle Kinderräder fanden neue Besitzer. Nach der Verkaufszeit wurden dann die nicht verkauften Räder von den Anbietern wieder abgeholt.