Geisingen Geisinger Narrenwäsche hängt

Geisinger Narren bringen ihr textiles Alleinstellungsmerkmal seit 1951 an der Hauptstraße an.

Die närrische Wäschehänge, die in dieser Form 1951 zum ersten Mal aufgehängt wurde, ist auf der Baar einmalig. Ausgediente Wäschestücke, vom Schurz bis zum Büstenhalter, zieren in luftiger Höhe die Hauptstraße. Am Samstagvormitttag wurde die Wäschehänge wieder an der Hauptstraße sowie in einigen weiteren Straßen mit maschineller Unterstützung aufgehängt. Inzwischen hat man Routine und Erfahrung, aber es hat sich auch viel geändert. Einst war das mühsame Anklopfen bei den Wohnungen und Häusern, dann die Montage der Leine mit der Wäsche an Haken. Das diente der Kommunikation mit den Einwohnern, brauchte aber auch viel Zeit. Inzwischen sind die Haken an den Wänden fest, die Wäscheleine exakt auf die erforderliche Länge hergerichtet und das Anbringen dauert heute nur noch wenige Stunden.

Die Leiter kam nur noch vereinzelt zum Einsatz, der Rest wurde mit Radladern, die mit einem Hubarbeitskorb versehen waren, erledigt. Immer wieder sorgte die Aktion für kurze Verkehrsbehinderungen, man sollte nicht glauben, was am Samstagmorgen in der Hauptstraße für ein reger Autoverkehr herrscht. Da gilt es noch doppelt aufzupassen, nicht nur auf die Sicherheit der Narrenräte und Hexen, die die Wäscheleine montieren, sondern auch noch auf den Autoverkehr.

In der Festhalle wird vor den Zunftabenden ebenfalls eine Wäschehänge montiert, allerdings mussten aus brandschutzrechtlichen Vorschriften die Wäschestücke mit feuerhemmender Lösung imprägniert werden und die Leine muss aus Draht sein.