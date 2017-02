Geisingen Geisinger Narren entführen ins Phantasialand

Über 120 Akteure stehen auf Geisinger Zunftballbühne. Gretele erstmals mit einem eigenen Programmpunkt dabei.

Die Geisinger Fasnetakteure entführten die Besucher an den beiden Zunftabenden in das Phantasialand am Donaustrand. Ja, Fantasien für die fünfte Jahreszeit haben die Verantwortlichen für die Programmpunkte immer, wofür man den Hut ziehen muss. Da gilt es einmal den Programmpunkt festzulegen, Texte und Handlungen zu schreiben und dann das Ganze noch buchstäblich mit Leben zu erfüllen. Tänze müssen einstudiert werden, hier sind die Akteure vorwiegend Närrinnen jeglichen Alters. Choreografien, Dekoration, Kostüme gilt es zu organisieren, bis dann eine Woche lang die heiße Probenphase in der Stadthalle ansteht und das Programm wie am Schnürchen läuft. Runde zehn Dutzend Akteure stehen dabei auf der Bühne.

Start der drei Zunftabende ist mit dem traditionellen Einmarsch von Hansele, Narrenrat und Gretele. Denn schon am Nachmittag wurde das Programm als Generalprobe vor einer vollbesetzten Stadthalle aufgeführt und dann am Samstag- und Sonntagabend nochmals als offizielles Programm. Am Nachmittag dürfen auch die Nachwuchsnarren ran, das Jugendblasorchester der Narrenkapelle, oder die Kinderhansele und als Premiere die Kinderhexen, die zum ersten Mal den Hexentanz aufführten. Beim Zunftabend, waren neben Justizminister Guido Wolf gleich zwei Bürgermeister dabei, Geisingens Schultes Walter Hengstler und der Hüfinger Schultes Michael Kollmeier. Zum ersten Mal seit vielen Jahren sind die Gretele nicht nur beim Einmarsch dabei, sondern trugen mit einem Tanz zum Programm bei. Durch das Programm führte als Horst Sonntag als nicht ganz erfolgreicher Schriftsteller.

Jazz-Tanz-Gruppen: Gleich drei Jazztanzgruppen waren beim Zunftabend mit dabei. Bei den Batmans unter der Leitung von Heidi Scheuermann und Vivien Teut traten zwei Jazztanz-Nachwuchsgruppen gemeinsam auf und wurden entsprechend angefeuert. Die Jazz-Tanz Kreativ, inzwischen im 26. Jahr der Zunftabendteilnahme, hatte nicht nur eine tänzerische Glanzleistung, sondern auch die Choreografie war überzeugend. Zuerst Spiele mit dem Spiegelbild, dann kam die echte Spiegelwand.

Hansele : Ein "Dorenand" (Durcheinander) im Märchenland präsentierten die Hansele als größte Gruppe. Da wurde in den Märchen einiges durcheinander gebracht, Frau Dr. Dr. Grimm, zuständig für Prozessoptimierung im Märchenwald, hatte da immer wieder neue Ideen: Der Wolf, der lieber Fliegenpilze frisst, fünf der sieben Zwerge wurden von der Stiefmutter vergiftet und der Prinz ist schwul und interessiert sich nicht für Schneewittchen, sondern für die Zwerge.

Hexen: Ebenfalls mit einer stattlichen Gruppe und viel Handlung beendeten die Hexen den Zunftabend. Der Fluch der Tafel beginnt mit der fehlenden Tafel zum Abstauben und führt dank Brauni bis zum Kaiser Franz Josef II von Österreich und dem Schurken Narrhalla in dessen Phantasialand mit allerlei Fabelwesen, bis die Tafel wieder gefunden und die Fasnet gerettet ist. Der Trettrabi durfte dabei nicht fehlen. Noch einmal nach rund vier Stunden Frohsinn galt es den närrischen Beifall beim Finale entgegenzunehmen. Die Akteure waren erleichtert, die vielen Zuschauer begeistert.



Zunftabend-Akteure

Programmverantwortliche der Zunftabende waren Erich Bertsche und Tobias Bretzke, beim Hexentanz Kinder Martin Bertsche, Jürg Wenzel und Alexander Götz. Verantwortlich beim Jazz-Tanz waren Heide Scheuermann und Vivien Teut. Verantwortlicher bei den Hansele war Marco Gilly, bei den Hexen Alexander Götz, Siiterießer und ech: Udo Heppler, Georg Maier, Tobias Huber und Ralf Tritschler. Ansager war Horst Sonntag. (ph)