Geisingen Geisinger Musiker überzeugen Jury beim Wertungsspiel

Stadtmusik ist in der Höchststufe mit dabei und erzielt bestes Ergebnis. Weitere Erfolge für Jugendkapelle und Leipferdinger Musiker in Pfohren und Donaueschingen.

Wertungsspiele sind Herausforderungen für die Dirigenten und die Musiker. Und auf jeden Fall eine Standortbestimmung, wo die Kapelle leistungsmäßig steht. Für die Aktiven der Stadtmusik wie auch für das Jugendblasorchester sind Wettbewerbe und deren entsprechende Ergebnisse keine Eintagsfliegen, sondern jährliche Herausforderungen und das bei der Stadtmusik Geisingen auf einem sehr hohen Niveau. Beim Wertungsspiel in Donaueschingen stand erneut eine Teilnahme an, die Stadtmusik traditionell in der Höchststufe, der Kategorie 5, das Jugendblasorchester als einziges Jugendorchester in der Oberstufe, der Kategorie 4 zusammen mit zehn weiteren Kapellen der Region in dieser Kategorie.

Die Nachwuchsmusiker konnten auf ihr Ergebnis stolz sein, von der Punktzahl her belegten sie den vierten Tabellenplatz und erhielten mit der Punktzahl von 86,2 das Prädikat "mit sehr gutem Erfolg teilgenommen". Die Stadtmusik erreichte 94,3 Punkte.

"Das macht natürlich schon stolz, ein solches Ergebnis zu erreichen", betont der geschäftsführende Vorsitzende der Stadtmusik, Tobias Buss. Grund zur Freude in Pfohren bei der Bekanntgabe der Ergebnisse, viele Geisinger Schlachtenbummler freuten sich mit den Jugendlichen. Schon beim Auftritt am Samstag in Donaueschingen waren rund 100 Geisinger und Angehörige der Jugendlichen im Mozartsaal dabei.

Am Sonntag beim Vorspiel der Stadtmusik waren noch mehr Geisinger im Saal der Donauhalle zu sehen und sie waren wie die Jury vom Auftritt begeistert. Tosender Beifall erklang am Schluss der beiden Stücke, der „Ouvertüre to Candide“ von Leonard Bernstein und „Tulsa“ von Don Gilli, es hielt keinen Besucher mehr auf den Plätzen. Stehend applaudierte man Stadtmusikdirektor Rudolf Barth und den Musikern.

Der Präsident des Blasmusikverbandes, Heinrich Glunz, hob diesen herausragenden Auftritt bei der Preisverleihung nochmals besonders hervor. Und dann kam das Ergebnis, 94,3 Punkte, das beste Ergebnis aller Kapellen und das in der Höchststufe, da hielt es keinen mehr auf den Plätzen, lauter Jubel. „We are the Champions“ wurde gesungen und nachdem Buss und Barth nach der Übergabe der Urkunde wieder bei den Musikern waren, wurde Rudolf Barth umarmt. Die Musiker gratulierten ihm, dem Vater des Erfolges, gleichzeitig ist es aber auch ein Abschied auf Zeit, Barth ist nunmehr auf einer mehrmonatigen Wanderung unterwegs und kommt im Spätherbst wieder. Die Probenarbeit läuft aber weiter und wurde auf einige Dirigenten aufgeteilt. "Wir sind stolz auf dieses herausragende Ergebnis", sagte Tobias Buss.

Als Gastkapelle aus dem benachbarten Musikverband Hegau-Bodensee hat der Musikverein Polyhymnia Leipferdingen unter Dirigent Andreas Fluck in der Oberstufe, der Kategorie 4 teilgenommen. Die Leipferdinger erhielten das Prädikat „mit guten Erfolg teilgenommen“.

Wertungsspiele

Der Blasmusikverband Schwarzwald-Baar richtete in diesem Jahr Wertungsspiele in Pfohren und Donaueschingen aus. Drei Kapellen aus Geisingen nahmen daran teil, die Stadtmusik, das Jugendblasorchester der Stadtmusik und der Musikverein Polyhymnia Leipferdingen. Die Geisinger Stadtmusik hat in den letzten Jahren bei Wertungsspielen in der Höchststufe immer erfolgreich teilgenommen. (ph)