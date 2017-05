Geisingen Geisinger Mühlenweg ist Ende nächster Woche wieder befahrbar

Asphaltarbeiten sind angelaufen. Verkehrsteilnehmer müssen noch einige Tage Umleitung in Kauf nehmen.

Baustellen prägen derzeit überall rund um und in Geisingen das Bild. Einige sorgten und sorgen noch für Umleitungen, und gerade die Umleitung aufgrund der Sperrung des Mühlenweges in Geisingen sorgt bei Radfahrern für einige Schweißtropfen, wenn sie donauaufwärts fahren und den Umweg Richtung Wartenberg nehmen müssen.

Für manchen Frust sorgt die Umleitung bei Kunden der Stadtmühle, die über Gutmadingen fahren müssen und wie die Bediensteten und Zulieferer der Stadtmühle doch einen erheblichen Umweg haben. Aber alles hat ein Ende, auch die Baustellen. Seit Montagmorgen ist die Tuttlinger Straße wieder befahrbar, nachdem dort am Freitag noch der Asphalt bei der Kanalquerung eingebracht werden konnte. Bis zum Montagmorgen konnte der Asphalt dann auskühlen und die Absperrung wurde entfernt.

Mit dem Asphaltieren beim Mühlenweg wurde es allerdings aufgrund des Regens nichts am Montag, am Dienstag konnten die ersten Vorprofilierungen vorgenommen werden, außerdem wurde der Haftkleber auf den vorhandenen Asphalt gespritzt, damit die neue bituminöse Decke eine bessere Haftung hat. Auf die gestern aufgebrachte Tragdeckschicht wird nun noch ein Feinbelag aufgebracht. In der nächsten Woche müssen anschließend die Bankette noch aufgefüllt und auf das jetzige Niveau der neuen Fahrbahn angeglichen werden. "Aus diesem Grund bleibt der Mühlenweg aus Sicherheitsgründen noch gesperrt", erklärt Peter Kühnle, der die Arbeiten überwacht. Spätestens Ende nächste Woche ist der Mühlenweg für den Verkehr dann wieder frei.