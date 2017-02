Geisingen Geisinger Markuskirche: Das Zentrum einer aktiven Gemeinde

Evangelische Markuskirche besteht seit 60 Jahren. Gemeindefest am24. September geplant.

Sechs Jahrzehnte Markuskirche in Geisingen werden am 24. September gefeiert. Es dauert zwar noch über ein halbes Jahr, aber die Planungen und Vorbereitungen laufen bereits im evangelischen Pfarrbüro und Pfarramt in Geisingen. Da in diesem Jahr ja auch noch das sogenannte Luther-Jahr anlässlich der 500. Wiederkehr der Verbreitung von Luthers Thesen auch in Geisingen mit zahlreichen Veranstaltungen gefeiert wird, fällt das Fest der Markuskirche etwas geringer als vor zehn Jahren beim 50-Jährigen aus. "50 ist ja auch ein klassisches Jubiläum", wie Pfarrer Thomas Gerold betont. Aber trotzdem will man das 60-Jährige gebührend feiern. Mit einem Festgottesdienst und einem anschließenden gemütlichen Beisammensein im Gemeindehaus.

Gemeindehaus: Das Gemeindehaus ist Heimat vieler, dort sind zahlreiche Veranstaltungen und Treffs, nicht nur von evangelischen Gemeindegliedern, von Jugendlichen bis zu Senioren und ökumenisch offen. In den Jugendräumen hatten die Jugendreferenten Sprechstunden für Jugendliche, der neue Jugendreferent Wolfgang Weber war schon im Pfarramt, wie Pfarrer Thomas Gerold berichtet, er wolle hier wieder mehr Stunden anbieten. "Es ist keine Konkurrenz zum Jugendclub in der Gerbe, sondern ein ergänzendes Angebot", unterstreicht Pfarrer Gerold.

Die einzige öffentliche Bücherei in Geisingen ist die Libelle in der Markuskirche. Seit deren Eröffnung vor sechs Jahren leitet Gisela Klenner die Bücherei, deren Angebot in diesem Jahr erweitert werden soll. Ursprünge: Vor der Jahrhundertwende des 19./20. Jahrhunderts war die Zahl der evangelischen Gemeindeglieder relativ gering. Vor 200 Jahren betrug sie nur etwa drei Prozent, was genau 32 Protestanten entsprach. Allerdings kommen hierzu noch die Gemeindeglieder aus den heutigen Stadtteilen hinzu, die aber ebenfalls nur einen geringen Anteil an der Bevölkerungszahl stellten. Die erste beträchtliche Steigerung der evangelischen Gemeindeglieder war nach dem Krieg zu verzeichnen, als viele Flüchtlinge und Heimatvertriebene in Geisingen eine neuen Heimat fanden. 1933 beispielsweise waren es 144, 1950 mehr als das doppelte, nämlich 289, zuzüglich der heutigen Stadtteile. Ein weiterer starker Anstieg erfolgte dann nach der Wende mit dem Zuzug von Übersiedlern aus den Ländern der ehemaligen UdSSR. Heute hat die evangelische Kirchengemeinde rund 1250 Gemeindeglieder. 1899 wurde in Geisingen eine sogenannte Predigtstation eingerichtet. Am 22. Oktober des gleichen Jahres fand der erste evangelische Gottesdienst in Geisingen statt. Zuerst alle zwei Wochen, dann wöchentlich, wobei die Gottesdienste im Schulhaus stattfanden, weil kein eigener Raum zur Verfügung stand. Vor dem Zweiten Weltkrieg wurden die ersten Bemühungen und Überlegungen für einen eigenen Gottesdienstraum angestellt, was durch den Kriegsausbruch verhindert wurde. Die Gottesdienste fanden dann in der Walburgiskapelle (Friedhofskapelle) statt, im Winter jedoch wieder im Schulhaus. Während des Krieges wurde die Kapelle beschädigt, die Gottesdienste fanden dann in der Heilig-Kreuz-Kapelle und in der alten Post statt, ab 1950 wieder im Sommer in der Walburgiskapelle.

Markuskirche

Die evangelische Kirche in Geisingen hat einen Gottesdienstraum für 150 Personen. Im Kirchturm erklangen allerdings erst 1960 die Glocken, die die Gemeindeglieder zu den Gottesdienst rufen. Die Markuskirche wurde 1971 um das Pfarrhaus erweitert. Vor 45 Jahren wurde der ökumenische Seniorentreff gegründet, der durch den Bau des Gemeindehauses möglich wurde und sich bis heute alle zwei Wochen trifft. Im hinteren Bereich der Kirche sind die Bücherei Libelle und ein Shop eingerichtet, bei entsprechenden Gottesdiensten kann dieser Raum aber wieder geöffnet werden. (ph)