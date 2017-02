Geisingen Geisinger Leerstände bereiten Kopfzerbrechen

Gemeinderat diskutiert Möglichkeiten, dem Landesterben entlang der Geisinger Hauptstraße entgegenzuwirken.

Das Ladensterben entlang der Geisinger Hauptstraße sprach Stadtrat Holger Stoffler (FW/FDP) bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats an. Die Leerstände trügen nicht unbedingt zu einem einladenden, ansprechenden Gesamtbild bei, zumal einige Objekte wie die ehemalige Schlecker-Filiale bereits seit mehreren Jahren im Dornröschenschlaf lägen. Es bestehe offensichtlich Handlungsbedarf. Die Frage sei, so Stoffler, inwieweit die Stadt dieser Entwicklung entgegenwirken könne.

Der Stadt seien, erklärte Bürgermeister Walter Hengstler, einerseits Grenzen gesetzt, wenn es um die individuelle Unterstützung der privaten Eigentümer bei der Vermarktung von Gewerbeimmobilien sowie generell die Belebung des Angebots im Bereich Gewerbe, Einzelhandel und Dienstleistungen gehe. Andererseits – die entsprechende Maßnahme und die Finanzmittel dazu sehe der diesjährige Haushalt vor – greife man das Thema im Laufe des Jahres in Form eines Konzeptes auf, das in einen Maßnahmenkatalog münden soll, auf dessen Grundlage Stadt und Gemeinderat dem Ladensterben entgegenwirke könne. Hengstler deutete dabei aber auch an, die Erwartungshaltungen nicht unrealistisch hoch aufzuhängen, was die Einflussmöglichkeiten der Stadt anbelange.

Deutlicher wurde SPD-Fraktionssprecherin Ulrike Benz. Letztlich sei, merkte Benz an, das Verbraucherverhalten der ausschlaggebende Faktor dafür, ob sich die Ladengeschäfte entlang der Hauptstraße dauerhaft halten können.

„Die Stadt kann ihren Teil dazu beitragen, indem sie die Rahmenbedingungen möglichst attraktiv gestaltet und Anreize setzt, aber letztlich stimmen die Kunden mit den Füßen ab“, meinte Ulrike Benz.