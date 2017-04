Geisingen Geisinger Konzertereignis mit Genussfaktor

Stadtmusik begeistert bei ihrem Frühjahrskonzert in der Stadthalle. Stücke für Wertungsspiele mit Bravour gemeistert.

Es war weit mehr als eine höchst erfolgreiche Generalprobe für die anstehenden Wertungsspiele, es war für Musikerinnen und Musiker der Stadtmusik und des Jugendblasorchesters zusammen mit Rudolf Barth als dem musikalischen Leiter und Ideengeber ein wunderbares und äußerst unterhaltsames Konzertereignis am Samstagabend in der Geisinger Stadthalle. Das Jugendblasorchester der Stadt Geisingen bestritt in einer frischen und lebendigen Art den ersten Teil des Programms. Es stellt sich ebenfalls den Wertungsspielen in Donaueschingen, und es ergriff die Gelegenheit, die zwei Pflichtstücke vorzuführen.

Eigentlich hätte es der aufmunternden Worte Barth vor der Pause nicht bedurft, um die Zuhörer aus dem Pausen-Modus zu bringen. Denn das Fünfminutenstück "Overture to Candide" von Leonard Bernstein, Wertungsstück der Höchststufe, hatte es in sich: Rasanz, Feuer, zarte Momente, solistische Elemente, da wunderte man sich nicht mehr, dass nicht nur die Musiker, sondern auch das ganze Publikum außer Atem waren. Es kam ja nicht nur darauf an, die Noten richtig zu spielen, das ist bei den Geisingern selbstverständlich. Der Geist, aus dem heraus zusammen und solistisch gespielt wird, ist entscheidend, um den satirschen Geist des Romans des französischen Aufklärers Voltaire "Candide" zu erfassen und musikalisch wiederzugeben. Die Geisinger Stadtmusik unter Rudolf Barth hat es blendend geschafft.

Mit "Tulsa – A Symphonic Portrait in Oil" von Don Gillis, dem zweiten Pflichtstück des Vorspiels, wurde die grandiose Welt der Ölindustrie lebendig. Hier zog die Stadtmusik alle Register ihres Könnens. In dem zehnminütigen Stück wurde die ganze Leidenschaft der Ölindustrie in Tulsa, Oklahoma, die bis 1920 Welthauptstadt des Öls sein sollte, hörbar und erlebbar. Es ging von der einstigen Idylle über den Jubel der Entdeckung des schwarzen Goldes bis hin zum letztlichen Sieg, was mit aller Aggressivität und Dramatik, allerdings auch mit gefährlichen Untertönen, ausgebreitet wurde: der Triumph und unbeschwerte Freude wurden musikalisch großartig den problembeladenen Seiten der realen Geschichte gegenübergestellt. Als große musikalische Erzähler entpuppten sich dann Rudolf Barth mit seinen Stadtmusikern. Denn die abenteuerlichen und herrlichen Geschichten von Tom Saywer und Huckleberry Finn wurden in der "Tom Sawyer Suite" von Franco Cesarini lebendig.

Barth rezitierte nicht nur höchst launig aus Mark Twains Weltklassiker, sondern er brachte seine Musiker dazu, die Geschichten um die beiden Lausbuben vom Mississippi, ihrer Tante und Joe in ihrer Lustigkeit, Verschmitztheit und Lyrik lebendig und amüsant musikalisch zu gestalten. Man spürte, wie Barth nach dem Happy Ending, auch für die Stadtmusik, sein Da capo zufrieden angesichts des stürmischen Beifalls des Publikums, seinen Sommerplänen einer Alpenüberquerung zu Fuß mit einem zünftigen "Vorwärts Marsch" einzuleiten.

Das Publikum war sich aber einig, die Geisinger Stadtmusik ist mit Rudolf Barth für das Wertungsspiel in der Höchststufe mehr als gut gerüstet.

Konzerttermine

Stadtmusik und Jugendkapelle nehmen an den Wertungsspielen in den Donauhallen Donaueschingen teil: Die Stadtmusik am 28. Mai, 12 Uhr, und das Jugendblasorchester am 27. Mai um 11.30 Uhr. Die Konzerte und Auftritte für 2017 sind bereits geplant: Am 7. Juli gibt es die Sommerserenade, im0 Juli beteiligt sich die Stadtmusik am Straßenfest. Das große Dinnerkonzert ist am 21. Oktober, und zum Jahresausklang ist am 16. Dezember das traditionelle Weihnachtskonzert geplant. (hofi)