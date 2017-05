Geisingen Geisinger Kinderbetruung und Stadtsanierung im Fokus

Gemeinderat beschäftigt sich mit dem Umbau des Kindergartens „Am Stadtgraben“ und Sanierungsgebiet „Östlicher Stadtkern“.

Mit dem Umbau und der Sanierung des städtischen Kindergartens „Am Stadtgraben“ befasst sich der Gemeinderat bei seiner nächsten öffentlichen Sitzung am kommenden Dienstag, 16. Mai. Wesentliche Punkte der Planungen sind die Einrichtung einer zusätzlichen Kindergartengruppe (Regel- oder Krippengruppe), der Umbau der Küche, die Sanierung der Sanitäranlage, die Schaffung von reinen Schlafräumen für die Ganztagesbetreuung, die Realisierung von Rettungswegen im Obergeschoss, die brandschutztechnische Ertüchtigung und der Austausch der Heizungsanlage. Stimmt der Gemeinderat den Planungen zu, sollen Fördermittel aus dem Bundesinvestitionsprogramm beantragt und das Kindergartenprojekt Thema der Haushaltsberatungen für das Jahr 2018 werden.

Außerdem beschäftigt sich das Stadtparlament mit dem Stadtsanierungsgebiet „Östlicher Stadtkern“, das Ende März in das Landessanierungsprogramm aufgenommen wird. Als nächster Schritt müssen jetzt die so genannten vorbereitenden Untersuchungen eingeleitet werden. Diese beinhalten unter anderem eine Analyse und Bewertung der städtebaulichen Missstände, ein städtebauliches Neuordnungskonzept sowie eine detaillierte Kosten- und Finanzierungsübersicht. Beim Gemeinderat liegt es, diese vorbereitenden Untersuchungen per Einleitungsbeschluss auf den Weg zu bringen.

Ebenfalls auf der Tagesordnung des Gemeinderats steht ein Nutzungsvertrag zwischen der Stadt Geisingen und der Sportgemeinschaft Kirchen-Hausen. In dem Vertragswerk sollen vor dem Hintergrund des Clubheim-Neubaus die Besitzverhältnisse bei den Sportanlagen im Gewann „Espen“ geregelt werden. Eine solche Regelung ist eine wesentliche Voraussetzung für die finanzielle Förderung des Clubheim-Neubaus durch den Badischen Sportbund. Der Vertragsentwurf ist im Wesentlichen analog zu den bereits existierenden vertraglichen Regelungen zwischen Stadt und dem Tennisclub sowie dem Sportverein Geisingen angelegt.

Auch mit diversen Bauangelegenheiten wird sich das Gremium befassen. Der Gemeinderat tagt im Sitzungssaal des Geisinger Rathauses, die öffentliche Sitzung beginnt um 19.30 Uhr.