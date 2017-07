Geisingen Geisinger Kinderbetreuung wird teurer

Beiträge für die Geisinger Kindergärten steigen. Gemeinderat stimmt Erhöhung der Gebühren zu.

Tiefer in die Tasche greifen müssen künftig Eltern, die ihre Kinder in einem der Kindergärten in der Kernstadt und den Ortsteilen betreuen lassen wollen. Der Gemeinderat stimmte einer von der Stadt vorgeschlagenen Anpassung der Elternbeiträge zu. Demnach erhöhen sich die Gebühren ab dem 1. September dieses Jahres um acht Prozent und ab 1. September 2018 um drei Prozent.

Bei der Preisgestaltung folgt die Stadt den neuen Empfehlungen der kommunalen Landesverbände und der Kirchen für die Festsetzung der Elternbeiträge. Als landesweite Orientierungsmarke gilt, dass mit den Elternbeiträgen rund 20 Prozent der tatsächlichen Betriebsausgaben gedeckt werden sollen.

Der Hintergrund: Auf eine Steigerung der Elternbeiträge um acht Prozent im Kindergartenjahr 2017/18 und um drei Prozent im Kindergartenjahr 2018/19 haben sich Landesverbände und Kirchen insbesondere vor dem Hintergrund gestiegener Personalkosten geeinigt, wie Bürgermeister Walter Hengstler erklärte: „Zum einen sind infolge des Tarifabschlusses im Sozial- und Erziehungsdienst die Personalkosten stark gestiegen. In Geisingen kommt zum anderen noch hinzu, dass bei den Erzieherinnen keine Unterscheidung mehr zwischen Gruppenleitung und Zweitkraft getroffen wird, was zu einem weiteren Personalkostenanstieg geführt hat.“ Da die kirchlichen Träger verbindlich an die gemeinsamen Empfehlungen der Landesverbände und Kirchen gebunden seien, würden auch die kirchlichen Kindergärten in der Raumschaft Geisingen die Elternbeiträge auf die empfohlenen Sätze erhöhen, so Hengstler weiter. Für die Ganztagesbetreuung gebe es zwar keine landesweite Empfehlung, man habe aber ausgehend von den bisherigen Beiträgen ebenfalls Steigerungen um acht beziehungsweise drei Prozent eingerechnet.

Kindergartensanierung

Die Stadt Geisingen beabsichtigt bekanntlich, für die Sanierung und den Umbau des Kindergartens „Am Stadtgraben“ Fördermittel aus dem Ende April dieses Jahres verabschiedeten Bundesinvestitionsprogramm zu beantragen. Das Programm bezuschusst die Schaffung zusätzlicher Betreuungsplätze in den Kindergärten. Dies können beispielsweise Betreuungsplätze sein, die neu entstehen oder solche Betreuungsplätze ersetzen, die ohne Erhaltungsmaßnahmen wegfallen würden. Auf Baden-Württemberg entfallen aus dem Bundesinvestitionsprogramm 152 Millionen Euro, die Fördersätze und Förderkriterien sind noch nicht festgelegt worden. (tom)