Geisingen Geisinger Kinder gut betreut in den Pfingstferien

Neun Kinder nehmen diese Woche Geisinger Betreuungsangebot in Anspruch.

Die Kinderbetreuung in den Schulferien in Geisingen ist nach einer Woche in den Osterferien nun in dieser Woche in den Pfingstferien im Gange. Betreut werden von Dienstag bis Freitag neun Kinder, in der nächsten Woche findet keine Betreuung statt, da es zu wenig Anmeldungen gibt. Sie lagen deutlich unter der geforderten Mindestzahl von acht. Auch in den Sommerferien gibt es nur zwei Wochen eine Betreuung, da für die dritte Woche ebenfalls zu wenig Anmeldungen vorlagen.

Nathalie Seilnacht und Christine Dorn betreuen die Kinder, aufgrund des fast stündlich wechselnden Wetters musste man auch kurzfristig improvisieren. Statt Spiele im Freien gab es dann Basteln und Malen, aber auch Geschichten erzählen im Schulhaus. Ein Teil der Kinder ist bis 14 Uhr in der Betreuung, der Rest bis zum Abend. Gemeinsam gegessen wird mit allen Kindern, am Mittwoch servierte Ulrike Kühnle den Kindern Pizza, es gab noch Obst und einen Nachtisch. Christine Dorn und Nathalie Seilnacht beaufsichtigen die Kinder auch beim Mittagessen. Am Nachmittag wurde mit den Kindern, die den ganzen Tag betreut werden, ein Spaziergang rund um den Espen unternommen, das Wetter hat sich nach dem Sturm und Regen am Vormittag von seiner besseren Seite gezeigt, wenn es auch kühl war. Am Donnerstag ging es in die Lochmühle nach Eigeltingen mit den Kindern. Am Freitag endet die Betreuung generell um 14 Uhr.

Die Kinder in dieser Woche sind vom Alter her relativ gleichaltrig, in der Ferienbetreuung in den letzten beiden Wochen der Sommerferien sind dann auch jüngere Kinder dabei, etwa Kinder, die aus dem Kindergarten gekommen sind und im September eingeschult werden. Für die Betreuung der ersten Woche vom 28. August bis 1. September sind noch wenige Plätze frei, die zweite Betreuungswoche vom 4. bis 8. September ist ausgebucht. Dann sind rund 24 Kinder in der Betreuung, damit geht es nicht mehr so ruhig zu wie in dieser Woche mit neun Kindern, was die Anforderung an die Betreuer natürlich erhöht. Anmeldungen für die erste Betreuungswoche nimmt die Stadtverwaltung noch entgegen.